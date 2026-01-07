Тиха річка чи біла скеля: що означає назва цього міста на Сумщині

Метафора "білого каменя", закладена в назві міста, набула нового символічного значення

Охтирка — місто, яке сьогодні знають усі українці. Місто-герой, що витримало жорстокий удар у перші дні повномасштабного вторгнення і стало символом непохитності. Але мало хто замислюється, звідки взялася сама назва цього міста на Сумщині.

А між тим, у кількох складах ховається історія, яка сягає тисячоліть. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Варто зазанчити, що Охтирка розташована на північному сході України, у Сумській області, на лівому березі Ворскли. Місто знаходиться майже в центрі трикутника обласних центрів — близько 80 км до Сум, приблизно 100–120 км до Харкова та Полтави.

Що означає назва: річка, гора чи мурза?

Найпопулярніша версія пов'язує назву з річкою Охтирка, що протікає через місто й впадає у Ворсклу. Деякі дослідники виводять це слово з тюркської мови, де воно могло означати "лінива річка" — натяк на спокійну течію невеликого водотоку.

Проте існує інша, геологічно обґрунтована гіпотеза. Історики стверджують, що назва походить від гори Охтир на правому березі Ворскли, де у XVII столітті заклали прикордонний острог. За їхньою версією, тюркське "Ак-тир" означало "білий камінь" або "біла скеля" і позначало крейдовий пагорб, добре помітний здалека.

В описах Харківського намісництва кінця XVIII століття згадується й легенда про Охтир-мурзу — татарина, який нібито прийняв хрещення й осів на цих землях, давши поселенню своє ім'я. Ця версія гарно вписується у фольклорний наратив, але не має серйозного документального підтвердження.

Готський слід і лінгвістичні суперечки

Проте дехто з лінгвістів вважають, що переконливих аргументів на користь тюркської етимології поки немає. А український мовознавець Костянтин Тищенко запропонував готську гіпотезу походження назви. Хоча деталі цієї версії ще обговорюються у фаховому середовищі, сам факт її появи нагадує про складну історію стародавніх міграцій у Північному Причорномор'ї.

Від скіфів до козацької слободи

Територія теперішньої Охтирки була заселена ще 3 тисячі років тому. Спочатку тут жили скіфські племена-землероби, згодом існували слов'янські прикордонні городища часів Київської Русі. Після монголо-татарської навали родючі землі перетворилися на Дике поле — арену набігів та степових проходів.

Мапа розселення Скіфських племен у Північному Причорномор'ї

У XVII столітті, коли московський та польський уряди будують мережу прикордонних укріплень проти татар, на горі Охтир з'являється засіка з козацьким гарнізоном. 1641 рік стає офіційною датою народження міста, а його назва закріплюється як символ "білого форпосту" на краю Дикого поля.

Одна з перших фотографій Охтирки

Сучасний щит України

Після 24 лютого 2022 року Охтирка стала однією з перших цілей російських військ. Місто зазнало потужних артилерійських та ракетних ударів, були зруйновані ТЕЦ, адмінбудівлі, житлові квартали. За подвиг та стійкість громади Охтирка отримала почесний статус міста-героя України.

Сьогодні місто живе в режимі одночасної оборони й відбудови. Попри близькість до фронту, працюють школи, частина бізнесу, заклади культури. Місцева влада разом із міжнародними партнерами готує довгострокову реконструкцію, зокрема відновлення ТЕЦ та житла.

Метафора "білого каменя" набула нового значення: Охтирка знову стала щитом, який не зламати жодною навалою. У назві міста сховано багатовікову історію степу, імперій і спротиву — історію, яка продовжується сьогодні.

