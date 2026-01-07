Тиха річка чи біла скеля: що означає назва цього міста на Сумщині
Метафора "білого каменя", закладена в назві міста, набула нового символічного значення
Охтирка — місто, яке сьогодні знають усі українці. Місто-герой, що витримало жорстокий удар у перші дні повномасштабного вторгнення і стало символом непохитності. Але мало хто замислюється, звідки взялася сама назва цього міста на Сумщині.
А між тим, у кількох складах ховається історія, яка сягає тисячоліть. "Телеграф" розповість про це детальніше.
Варто зазанчити, що Охтирка розташована на північному сході України, у Сумській області, на лівому березі Ворскли. Місто знаходиться майже в центрі трикутника обласних центрів — близько 80 км до Сум, приблизно 100–120 км до Харкова та Полтави.
Що означає назва: річка, гора чи мурза?
Найпопулярніша версія пов'язує назву з річкою Охтирка, що протікає через місто й впадає у Ворсклу. Деякі дослідники виводять це слово з тюркської мови, де воно могло означати "лінива річка" — натяк на спокійну течію невеликого водотоку.
Проте існує інша, геологічно обґрунтована гіпотеза. Історики стверджують, що назва походить від гори Охтир на правому березі Ворскли, де у XVII столітті заклали прикордонний острог. За їхньою версією, тюркське "Ак-тир" означало "білий камінь" або "біла скеля" і позначало крейдовий пагорб, добре помітний здалека.
В описах Харківського намісництва кінця XVIII століття згадується й легенда про Охтир-мурзу — татарина, який нібито прийняв хрещення й осів на цих землях, давши поселенню своє ім'я. Ця версія гарно вписується у фольклорний наратив, але не має серйозного документального підтвердження.
Готський слід і лінгвістичні суперечки
Проте дехто з лінгвістів вважають, що переконливих аргументів на користь тюркської етимології поки немає. А український мовознавець Костянтин Тищенко запропонував готську гіпотезу походження назви. Хоча деталі цієї версії ще обговорюються у фаховому середовищі, сам факт її появи нагадує про складну історію стародавніх міграцій у Північному Причорномор'ї.
Від скіфів до козацької слободи
Територія теперішньої Охтирки була заселена ще 3 тисячі років тому. Спочатку тут жили скіфські племена-землероби, згодом існували слов'янські прикордонні городища часів Київської Русі. Після монголо-татарської навали родючі землі перетворилися на Дике поле — арену набігів та степових проходів.
У XVII столітті, коли московський та польський уряди будують мережу прикордонних укріплень проти татар, на горі Охтир з'являється засіка з козацьким гарнізоном. 1641 рік стає офіційною датою народження міста, а його назва закріплюється як символ "білого форпосту" на краю Дикого поля.
Сучасний щит України
Після 24 лютого 2022 року Охтирка стала однією з перших цілей російських військ. Місто зазнало потужних артилерійських та ракетних ударів, були зруйновані ТЕЦ, адмінбудівлі, житлові квартали. За подвиг та стійкість громади Охтирка отримала почесний статус міста-героя України.
Сьогодні місто живе в режимі одночасної оборони й відбудови. Попри близькість до фронту, працюють школи, частина бізнесу, заклади культури. Місцева влада разом із міжнародними партнерами готує довгострокову реконструкцію, зокрема відновлення ТЕЦ та житла.
Метафора "білого каменя" набула нового значення: Охтирка знову стала щитом, який не зламати жодною навалою. У назві міста сховано багатовікову історію степу, імперій і спротиву — історію, яка продовжується сьогодні.
