Переименовывали чуть ли не пять раз: какие тайны хранит Гребенка в Полтавской области

Небольшое поселение превратилось в стратегический железнодорожный узел Украины, сохранив душу старой Полтавщины.

В Лубенском районе Полтавской области, где тихо плывет река Гнила Оржица, расположен город с необычной судьбой. Его история началась еще в XVII веке.

Здесь возник хутор Городище — типичное для тех времен название, намекающее на древние укрепления или поселения. Но сейчас этот город знают под совсем другим именем. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Пять имен одного города

С годами поселение не раз меняло свое имя – возможно, вместе с владельцами, традициями или просто настроениями эпохи. Городище превращалось то в Новоселки, то в Нечаевку, то в Затенье, пока не осело на коротком и загадочном названии — Тень. Именно это последнее имя поселения имело, когда в конце XIX века рядом открыли железнодорожную станцию Петровка. Этот инфраструктурный шаг стал для местности судьбоносным.

В 1901 году Тень и Петровка были объединены в один населенный пункт. Новое имя — Гребенка — досталось ему в честь выдающегося украинского поэта, баснописца и прозаика Евгения Гребенки, уроженца Полтавщины и участника литературного круга Тараса Шевченко. Так хутор окончательно превратился в город с литературным именем.

О Евгении Гребенке: родился он в селе Убежище на Полтавщине, был личным другом Тараса Шевченко, писал на украинском и русском языках. Его басни стали классикой украинской литературы, а стихотворение "Глаза черные, глаза карие" знают миллионы. Гребенка также служил в Министерстве внутренних дел Российской империи и был известным переводчиком.

Железнодорожное сердце Украины: пересечение магистралей

Сегодня Гребенка – это один из ключевых железнодорожных узлов Центральной Украины. Здесь пересекаются две важнейшие магистрали: Харьков-Киев (восток-запад) и Москва-Одесса (север-юг). Это делает станцию стратегически важным объектом транспортной инфраструктуры страны.

Железнодорожная стация Гребенка

Интересные цифры:

Население города – около 11 тысяч жителей.

Более 60% трудоспособного населения работает в "Укрзализныце".

Ежедневно через станцию проходит более 50 пар поездов.

В 2024-2025 годах заменили 12 стрелочных переводов и более 3 км путей.

Модернизация станции продолжается: в ближайшее время планируется полный ремонт поста электрической централизации, что позволит увеличить пропускную способность узла и повысить безопасность движения.

Культурное наследие: что посмотреть в Гребенке

Несмотря на свой статус железнодорожного города, Гребенка сохраняет богатое культурное наследие:

Церковь Святого Георгия – построена в 1998 году на месте старинного храма XVII века. По преданию, оригинальная церковь была деревянной и стояла еще во времена Городища. Современный храм воссоздает традиционную украинскую архитектуру.

Храм Святого Георгия Победоносца, город Гребенка

Памятник Евгению Гребенке — бюст поэта установлен в центре города в 1957 году, к 145-летию со дня рождения писателя. Это излюбленное место для встреч и фотосессий горожан.

Бюст Е.Гребенки

Краеведческий музей — основанный в 1968 году, содержит уникальную экспозицию "Гребенкина светлица" с аутентичными предметами быта полтавских крестьян XIX–XX веков. Здесь можно увидеть настоящую печь, ткацкий станок, сундуки с приданым и вышитые полотенца.

Гребенка сегодня: между прошлым и будущим

Современная Гребенка – это город контрастов, где история переплетается с настоящим. Старые железнодорожные казармы соседствуют с новостройками, а у памятника Гребенке молодежь слушает современную музыку. Город живет размеренной жизнью провинции, но при этом остается важным звеном транспортной системы страны.

Модернизация станции, развитие туризма, сохранение культурного наследия — все это делает Гребенку примером того, как небольшой украинский город может сохранять свою идентичность в XXI веке, оставаясь экономически активным и культурно живым.

