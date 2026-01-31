Перейменовували чи не п'ять разів: які таємниці має Гребінка на Полтавщині

Невелике поселення перетворилося на стратегічний залізничний вузол України, зберігши при цьому душу старої Полтавщини

У Лубенському районі Полтавської області, де тихо пливе річка Гнила Оржиця, розташоване місто з незвичайною долею. Його історія розпочалася ще у XVII столітті.

Тут виник хутір Городище — типова для тих часів назва, що натякала на давні укріплення чи поселення. Але сьогодні це місто знають під зовсім іншим ім'ям. "Телеграф" розповість про це детальніше.

П'ять імен одного міста

З роками поселення не раз змінювало своє ім'я — можливо, разом із власниками, традиціями або просто настроями епохи. Городище перетворювалося то на Новосілки, то на Нечаївку, то на Затінню, аж поки не осіло на короткій і загадковій назві — Тінь. Саме це останнє ім'я поселення мало, коли наприкінці XIX століття поруч відкрили залізничну станцію Петрівка. Цей інфраструктурний крок став для місцевості доленосним.

У 1901 році Тінь і Петрівку об'єднали в один населений пункт. Нове ім'я — Гребінка — дісталося йому на честь видатного українського поета, байкаря та прозаїка Євгена Гребінки, уродженця Полтавщини й учасника літературного кола Тараса Шевченка. Так хутір остаточно перетворився на місто з літературним ім'ям.

Про Євгена Гребінку: Народився він у селі Убіжищі на Полтавщині, був особистим другом Тараса Шевченка, писав українською та російською мовами. Його байки стали класикою української літератури, а вірш "Очі чорні, очі карі" знають мільйони. Гребінка також служив у Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії та був відомим перекладачем.

Залізничне серце України: перетин магістралей

Сьогодні Гребінка — це один із ключових залізничних вузлів Центральної України. Тут перетинаються дві найважливіші магістралі: Харків–Київ (схід-захід) та Москва–Одеса (північ-південь). Це робить станцію стратегічно важливим об'єктом транспортної інфраструктури країни.

Залізнична стація Гребінка

Цікаві цифри:

Населення міста — близько 11 тисяч жителів

Понад 60% працездатного населення працює в "Укрзалізниці"

Щодня через станцію проходить понад 50 пар поїздів

У 2024–2025 роках замінили 12 стрілочних переводів та понад 3 км колій

Модернізація станції продовжується: найближчим часом планують повний ремонт поста електричної централізації, що дозволить збільшити пропускну спроможність вузла та підвищити безпеку руху.

Культурна спадщина: що подивитися в Гребінці

Попри свій статус залізничного міста, Гrebінка зберігає багату культурну спадщину:

Церква Святого Георгія — збудована 1998 року на місці старовинного храму XVII століття. За переказами, оригінальна церква була дерев'яною та стояла ще за часів Городища. Сучасний храм відтворює традиційну українську архітектуру.

Храм Святого Георгія Побєдоносця, місто Гребінка

Пам'ятник Євгену Гребінці — погруддя поета встановлене в центрі міста у 1957 році, до 145-річчя з дня народження письменника. Це улюблене місце для зустрічей та фотосесій містян.

Погруддя Є.Гребінці

Краєзнавчий музей — заснований у 1968 році, містить унікальну експозицію "Гребінчина світлиця" з автентичними предметами побуту полтавських селян XIX–XX століть. Тут можна побачити справжню піч, ткацький верстат, скрині з приданим та вишиті рушники.

Гребінка сьогодні: між минулим і майбутнім

Сучасна Гребінка — це місто контрастів, де історія переплітається із сьогоденням. Старі залізничні казарми сусідять із новобудовами, а біля пам'ятника Гребінці молодь слухає сучасну музику. Місто живе розміреним життям провінції, але при цьому залишається важливою ланкою транспортної системи країни.

Модернізація станції, розвиток туризму, збереження культурної спадщини — все це робить Гребінку прикладом того, як невелике українське місто може зберігати свою ідентичність у XXI столітті, залишаючись при цьому економічно активним та культурно живим.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке майже 70 років називалося на честь армії СРСР. Назва не була пов’язана з місцевою історією, географією чи традиціями.