Перейменовували чи не п'ять разів: які таємниці має Гребінка на Полтавщині
Невелике поселення перетворилося на стратегічний залізничний вузол України, зберігши при цьому душу старої Полтавщини
У Лубенському районі Полтавської області, де тихо пливе річка Гнила Оржиця, розташоване місто з незвичайною долею. Його історія розпочалася ще у XVII столітті.
Тут виник хутір Городище — типова для тих часів назва, що натякала на давні укріплення чи поселення. Але сьогодні це місто знають під зовсім іншим ім'ям. "Телеграф" розповість про це детальніше.
П'ять імен одного міста
З роками поселення не раз змінювало своє ім'я — можливо, разом із власниками, традиціями або просто настроями епохи. Городище перетворювалося то на Новосілки, то на Нечаївку, то на Затінню, аж поки не осіло на короткій і загадковій назві — Тінь. Саме це останнє ім'я поселення мало, коли наприкінці XIX століття поруч відкрили залізничну станцію Петрівка. Цей інфраструктурний крок став для місцевості доленосним.
У 1901 році Тінь і Петрівку об'єднали в один населений пункт. Нове ім'я — Гребінка — дісталося йому на честь видатного українського поета, байкаря та прозаїка Євгена Гребінки, уродженця Полтавщини й учасника літературного кола Тараса Шевченка. Так хутір остаточно перетворився на місто з літературним ім'ям.
Про Євгена Гребінку: Народився він у селі Убіжищі на Полтавщині, був особистим другом Тараса Шевченка, писав українською та російською мовами. Його байки стали класикою української літератури, а вірш "Очі чорні, очі карі" знають мільйони. Гребінка також служив у Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії та був відомим перекладачем.
Залізничне серце України: перетин магістралей
Сьогодні Гребінка — це один із ключових залізничних вузлів Центральної України. Тут перетинаються дві найважливіші магістралі: Харків–Київ (схід-захід) та Москва–Одеса (північ-південь). Це робить станцію стратегічно важливим об'єктом транспортної інфраструктури країни.
Цікаві цифри:
- Населення міста — близько 11 тисяч жителів
- Понад 60% працездатного населення працює в "Укрзалізниці"
- Щодня через станцію проходить понад 50 пар поїздів
- У 2024–2025 роках замінили 12 стрілочних переводів та понад 3 км колій
Модернізація станції продовжується: найближчим часом планують повний ремонт поста електричної централізації, що дозволить збільшити пропускну спроможність вузла та підвищити безпеку руху.
Культурна спадщина: що подивитися в Гребінці
Попри свій статус залізничного міста, Гrebінка зберігає багату культурну спадщину:
Церква Святого Георгія — збудована 1998 року на місці старовинного храму XVII століття. За переказами, оригінальна церква була дерев'яною та стояла ще за часів Городища. Сучасний храм відтворює традиційну українську архітектуру.
Пам'ятник Євгену Гребінці — погруддя поета встановлене в центрі міста у 1957 році, до 145-річчя з дня народження письменника. Це улюблене місце для зустрічей та фотосесій містян.
Краєзнавчий музей — заснований у 1968 році, містить унікальну експозицію "Гребінчина світлиця" з автентичними предметами побуту полтавських селян XIX–XX століть. Тут можна побачити справжню піч, ткацький верстат, скрині з приданим та вишиті рушники.
Гребінка сьогодні: між минулим і майбутнім
Сучасна Гребінка — це місто контрастів, де історія переплітається із сьогоденням. Старі залізничні казарми сусідять із новобудовами, а біля пам'ятника Гребінці молодь слухає сучасну музику. Місто живе розміреним життям провінції, але при цьому залишається важливою ланкою транспортної системи країни.
Модернізація станції, розвиток туризму, збереження культурної спадщини — все це робить Гребінку прикладом того, як невелике українське місто може зберігати свою ідентичність у XXI столітті, залишаючись при цьому економічно активним та культурно живим.
