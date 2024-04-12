Свитолина и Ко против Румынии: расписание, трансляции и результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг (видео)

Сборная Украины по теннису стартует в отборе международного турнира

В пятницу, 12 апреля, матчем Леся Цуренко — Ана Богдан стартует квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг-2024. Накануне в украинском теннисе прогремел скандал из-за слов отечественного теннисиста.

В прямом эфире в Украине матчи женской национальной команды против Румынии покажет YouTube-канал Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Добавим, что за национальную команду сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок. Игры пройдут в США.

Расписание и результаты отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024:

Пятница, 12 апреля, 20:00

Леся Цуренко — Ана Богдан

Элина Свитолина — Жаклин Кристиан

Суббота, 13 апреля, 18:00

Элина Свитолина — Жаклин Кристиан

Леся Цуренко — Ана Богдан

Людмила Киченок/Надежда Киченок — Анка Тодони/Мара Гае

Прямая видеотрансляция матча Украина — Румыния

Напомним, украинки блестяще выступили на первом Турнире Большого Шлема в этом году — Australian Open-2024. Стало известно, сколько заработали Свитолина, Ястремская и другие. Победу в Мельбурне одержала "нейтральная" спортсменка из Беларуси Арина Соболенко.