Свитолина и Ко против Румынии: расписание, трансляции и результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг (видео)
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Сборная Украины по теннису стартует в отборе международного турнира
В пятницу, 12 апреля, матчем Леся Цуренко — Ана Богдан стартует квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг-2024. Накануне в украинском теннисе прогремел скандал из-за слов отечественного теннисиста.
В прямом эфире в Украине матчи женской национальной команды против Румынии покажет YouTube-канал Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.
Добавим, что за национальную команду сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок. Игры пройдут в США.
Расписание и результаты отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024:
Пятница, 12 апреля, 20:00
Леся Цуренко — Ана Богдан
Элина Свитолина — Жаклин Кристиан
Суббота, 13 апреля, 18:00
Элина Свитолина — Жаклин Кристиан
Леся Цуренко — Ана Богдан
Людмила Киченок/Надежда Киченок — Анка Тодони/Мара Гае
Прямая видеотрансляция матча Украина — Румыния
Напомним, украинки блестяще выступили на первом Турнире Большого Шлема в этом году — Australian Open-2024. Стало известно, сколько заработали Свитолина, Ястремская и другие. Победу в Мельбурне одержала "нейтральная" спортсменка из Беларуси Арина Соболенко.