"Паразит": глава российского спорта назвал теннисистов иноагентами и получил ответку

Российский чиновник пригрозил российским теннисистам статусом иноагента

Глава Олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков назвал российских теннисистов "командой иноагентов". Многие российские чиновники выступают против поездки российских атлетов на Олимпийские игры в Париже.

Соответствующий комментарий Поздняков написал на своем telegram-канале. Он сравнил российских теннисистов, которые хотят выступить на Олимпиаде (Дарья Касаткина, Даниил Медведев) с иностранными агентами.

"Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением "команда бо*жей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, – "команда иноагентов". Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны", – написал Поздняков.

В сети высмеяли Позднякова. Пользователи отметили, что глава олимпийского комитета РФ выступает против Олимпиады, а один даже назвал чиновника "паразитом".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину и Международный олимпийский комитет (МОК) в преступном сговоре. Кроме того, в РФ оскорбили главу МОК Томаса Баха.