"Крепостные обнаглели": в РФ бушует скандал из-за теннисистов

Российские теннисисты живут и работают на Западе, из-за чего они не зависят от Кремля

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал тот факт, что российские топ-теннисисты хотят поехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе и зарабатывают деньги на Западе. Глава российского спорта назвал их "иноагентами".

Соответствующий комментарий Журовой приводит vprognoze.ru. Светлана согласна с тем, что российские теннисисты из-за специфики своей работы фактически являются "иноагентами".

"Теннисисты – заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в России. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно.

У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такая специфика вида спорта", – сказала депутат Госдумы.

В сети раскритиковали Журову за это заявление. Пользователи отметили, что власти РФ до сих пор считают россиян крепостными, которые не имеют права зарабатывать деньги на Западе.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину и Международный олимпийский комитет (МОК) в преступном сговоре. Кроме того, в РФ оскорбили главу МОК Томаса Баха.