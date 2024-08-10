"Цепочку с олимпийскими кольцами подарили друзья, на счастье": Лузан и Рыбачок рассказали о серебре Парижа-2024

Украинки завоевали серебро на вторых Играх подряд

В пятницу, 9 августа, главными героями сборной Украины на Олимпиаде в Париже стали представители гребли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок. Они стали вице-чемпионками в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, повторив серебряный успех Токио-2020.

"Телеграф" пообщался с украинскими медалистками, которые прошли непростой путь между Токио и Парижем. В частности, Анастасия вышла замуж, сменив фамилию с Четвериковой на Рыбачок, родила ребенка и сумела вернуться в большой спорт, на уровень высших достижений.

При этом, в финале украинки очень слабо прошли первую половину дистанции, занимая 6-7 места. Но за 200 метров до финиша предприняли отчаянный рывок и на финише пропустили вперед только дуэт из Китая.

Вы чувствовали, что много проигрывали на середине дистанции?

Людмила Лузан: Да, но мы изначально сказали себе, что не собираемся опускать руки, чтобы не случилось, и просто будем делать свою работу. Даже если мы не лидеры, мы делаем свою работу. С отметки в 200 метров до финиша идем до конца на максимуме и выкладываемся на все сто. И это то, что мы сделали в этот раз. После отметки 200 метров до финиша я действительно почувствовала, что с каждым гребком мы приближаемся к соперницам. В итоге, я сейчас не понимаю, что происходит. Это какая-то сказка.

Анастасия Рыбачок: Невероятно, что мы завоевали эту медаль. И что мы подтвердили свое серебро на Олимпиаде., завоеванное в Токио Я не верю в это.

Когда вы подошли ближе к концу дистанции, было ли у вас ощущение, что рядом есть другие команды?

Л.Л. Да, мы чувствовали, но понимали, что у нас есть всё. Это невероятно. Мы знаем, что на отметке 200 метров до финиша все экипажи начинают замедляться. А вторая часть — это наш конек. Мы можем идти в отстающих в начале дистанции, но во второй части мы приложим все усилия, чтобы нагнать соперников. И это работает.

А.Р. Это наша фишка. Мы постоянно используем такую тактику. У вас было больше всего энергии во второй части. Мы много потеряли на старте, но мы очень усердно работали в концовке.

Вас с канадками разделили сотые доли секунды, для определения победителя потребовался фотофиниш? Вы видели картинку фотофиниша?

Л.Л. Нет, мы ничего не видели.

А.Р. Мы ничего не видели, но понимаем, что второй-четвёртый экипажи разделила одна секунда. Мы были в шоке, честно говоря, когда увидели на табло, что вторые. Мы даже не поверили. Я сказал себе, что сплю.

Л.Л. Я тоже до сих пор думаю, что это был сон.

У команды Канады вы выиграли 0,06 секунды. А сборной Китая проиграли 0,49 секунды…

Л.Л. В Токио мы проиграли китаянкам 1,5 секунды. Получается, сейчас мы проиграли меньше, чем Токио. Это радует, но тут по сравнению с Токио совсем другая ситуация. У меня совсем нет энергии. Я работал 3 года без отдыха в ситуации, когда в Украине идет война. Я думаю, мы сделали все возможное. Мы сохранили свои позиции – серебряную медаль – это самое главное.

А.Р. У нас была большая поддержка. Трибуны поддерживали нас, родители, семьи, друзья. Тренеры смеются, потому что мой муж с мамой были на трибуне, дети кричали.

Если сравнить сегодняшние чувства с тем, что произошло в Токио?

Л.Л. Нынешняя медаль — это то, что дает нам силу. Когда мы поехали в Токио, это было первая Олимпиада. Мы были такими наивными, мы хотели побед, мы хотели сражаться. Сейчас же мы действительно чувствуем эту большую ответственность перед нашей страной, нашими защитниками. Мы хотели сделать все возможное для поддержки Украины. Мы, конечно, хотим, чтобы после завоевания этой медали весь мир еще раз вспомнил о нашей стране, чтобы люди говорили об Украине, что мы не одни, что мы боремся. В любых условиях мы должны демонстрировать, что Украина существует, и это медаль для воюющей страны, которая борется за свое существований.

А.Р. Я понимаю, что многие в меня не верили, особенно после декрета, рождения ребенка. Вместе с тем, мне очень хотелось доказать всем, что я готова к выступлению на самом высшем уровне, к олимпийским победам. И я очень благодарно тренерам, родителям, мужу и, конечно же, Людмиле за то, что они верили в меня, за то, что помогли вернуться в команду. Для меня эта медаль – максимальное золото.

И, конечно, не могу не сказать о тех, кто сейчас на фронте. Среди наших защитников есть и мои друзья, которые находятся на передовой, в том числе, и на нулевой позиции. Они писали нам с мужем, что переживают за нас, что поддерживают. И это не может не мотивировать нас.

Завтра вы будете соперницами в одиночных заездах…

Л.Л. Да, это нормальная ситуация. Мы тренируемся вместе, мы тренируемся по отдельности, друг против друга. Мы постоянно проговариваем разные моменты. Что делать, чего не делать, мы можем даже посмеяться.

А.Р. У нас нет никаких недопониманий друг с другом, стрессовых ситуации. Мы не оказываем друг на друга давления. Мы только можем поддержать друг друга. Даже когда выходим на старт в одиночке.

Людмила, у вас цепочка с олимпийскими кольцами. Как давно она появилась? Еще с Токио?

Нет, это подарок мне на день рождения. Сделали его совсем недавно мои друзья, за что я им очень благодарна.

В этом году подарили?

Подождите, дайте вспомнить… Да, в этом году.