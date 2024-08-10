Украинская гимнастка осталась без медали Олимпиады, но покорила сердца болельщиков (видео)

Спортсменка воплотила в жизнь образ Майкла Джексона

На Олимпийских играх в Париже состоялся турнир по художественной гимнастике в личном многоборье. Украину на финале соревнований представляла 16-летняя Таисия Онофрийчук.

Украинка не сумела побороться за медали, заняв итоговое 9-е место. Однако выступление Таисии не осталось незамеченным. Об этом сообщает "Телеграф".

Онофрийчук выступила в упражнениях с обручем под культовую песню Майкла Джексона Thriller. Таисия блестяще исполнила программу в квалификации, повторив образ знаменитого певца. Видео с выступлением украинки завирусилось в сети, а зал в Париже просто "взрывался", когда на ковер выходила наша гимнастка.

"Таисия Онофрийчук пленила весь зал", — отметила главная тренер сборной Украины Ирина Дерюгина.

Напомним, по итогам 14 игровых дней Олимпиады-2024 сборная Украины завоевала 11 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок.