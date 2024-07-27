Олимпийские игры в Париже: медальный зачет (обновляется)

Неофициальный медальный зачет летний Олимпийских игр в Париже

В пятницу, 26 июля, в Париже помпезной церемонией открытия стартовали XXXIII Летние Олимпийские игры. Столица Франции в третий раз принимает Олимпиаду.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию неофициальный медальный зачет Игр-2024 в Париже. Первые медали на Олимпиаде разыграют в субботу, 27 июля.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже (обновляется)

Во Франции спортсмены из более 200 стран мира разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. На Олимпиаде-2024 дебютирует только один вид спорта — брейкинг.

Медали Олимпиады в Париже содержат в себе снятый при реконструкции кусок металла Эйфелевой башни в виде шестиугольника — символа Франции. Железо башни присутствует как декоративный элемент на всех наградах Игр-2024. Это решение сделало медали уникальными и неповторимыми.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси принимать участия на Играх в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге на Олимпиаде выступят 15 атлетов из РФ, при этом некоторые "нейтральные" спортсмены открыто поддерживают войну в Украине.