Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 10 августа (обновляется)

Ирина Коляденко гарантировала медаль на Играх

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 15-й игровой день. Украина гарантировала себе медаль в борьбе.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 10 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и синхронном плавании.

Расписание и результаты украинцев 10 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, полуфинал (м) — Алексей Середа.

11:30. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 500м, полуфиналы (ж) — Мария Повх.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 125кг, утешительный раунд — Александр Хоцяновский — Роберт Баран (Польша)

Вольная борьба, 97кг, 1/8 финала (м) — Мурази Мчедлидзе — Ибрагим Чифчи (Турция).

12:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, полуфиналы (ж) — Анастасия Рыбачок, Людмила Лузан.

14:30. Современное пятиборье. Личный зачет, полуфиналы (ж), фехтование, бонус-раунд — Валерия Пермыкина.

15:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье, финал — Украина.

17:00. Брейкинг. Би-бои. Kuzya.

20:00. Прыжки в высоту, финал (м) — Олег Дорощук.

20:30. Синхронное плавание. Дуэты, произвольная программа — Украина.

19:16. Вольная борьба, 62кг, финал (ж), 15-й запуск. Ирина Коляденко — Сакура Мотоки (Япония).

По итогам 14 игровых дней Олимпиады-2024 сборная Украины завоевала 11 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк. Еще одно "серебро" Игр принес Украине дуэт гребцов Людмила Лузан/Анастасия Рыбачок.