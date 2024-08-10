"Ланцюжок з олімпійськими кільцями подарували друзі, на щастя": Лузан та Рибачок розповіли про срібло Парижа-2024

Українки здобули срібло на других Іграх поспіль

У п’ятницю, 9 серпня, головними героями збірної України на Олімпіаді в Парижі стали представники веслування Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Вони стали віце-чемпіонками у каное-двійці на дистанції 500 метрів, повторивши срібний успіх Токіо-2020.

"Телеграф" поспілкувався з українськими медалістками, які пройшли непростий шлях між Токіо та Парижем. Зокрема, Анастасія вийшла заміж, змінивши прізвище з Четверикової на Рибачок, народила дитину та зуміла повернутися у великий спорт, на рівень найвищих досягнень.

При цьому у фіналі українки дуже слабко пройшли першу половину дистанції, займаючи 6-7 місця. Але за 200 метрів до фінішу зробили відчайдушний ривок і на фініші пропустили вперед лише дует з Китаю.

Ви відчували, що багато програвали на середині дистанції?

Людмила Лузан: Так, але ми спочатку сказали собі, що не збираємося опускати руки, щоб не сталося, і будемо робити свою роботу. Навіть якщо ми не є лідерами, ми робимо свою роботу. З позначки 200 метрів до фінішу йдемо до кінця на максимумі і викладаємося на всі сто. І це те, що ми зробили цього разу. Після позначки 200 метрів до фінішу я справді відчула, що з кожним гребком ми наближаємось до суперниць. Зрештою, я зараз не розумію, що відбувається. Це якась казка.

Анастасія Рибачок: Неймовірно, що ми здобули цю медаль. І що ми підтвердили своє срібло на Олімпіаді., завойоване в Токіо Я не вірю в це.

Коли ви підійшли ближче до кінця дистанції, чи було у вас відчуття, що поряд є інші команди?

Л.Л. Так, ми відчували, але розуміли, що ми тримаємо все у своїх руках. Це неймовірно. Ми знаємо, що на позначці 200 метрів до фінішу всі екіпажі починають сповільнюватись. А друга частина – це наш коник. Ми можемо йти у відстаючих на початку дистанції, але в другій частині ми докладемо всіх зусиль, щоб наздогнати суперників. І це працює.

А.Р. Це наша фішка. Ми постійно використовуємо таку тактику. У вас було найбільше енергії у другій частині. Ми багато втратили на старті, але ми дуже старанно працювали наприкінці.

Вас із канадками розділили соті частки секунди, для визначення переможця потрібен фотофініш? Ви бачили картинку фотофінішу?

Л.Л. Ні, ми нічого не бачили.

А.Р. Ми нічого не бачили, але розуміємо, що другий-четвертий екіпажі розділила одна секунда. Ми були шоковані, чесно кажучи, коли побачили на табло, що другі. Ми навіть не повірили. Я сказав собі, що я сплю.

Л.Л. Я теж досі думаю, що то був сон.

У команди Канади ви перемогли 0,06 секунди. А збірної Китаю програли 0,49 секунди.

Л.Л. У Токіо ми програли китаянкам 1,5 секунди. Виходить, зараз ми програли менше, ніж Токіо. Це тішить, але тут, порівняно з Токіо, зовсім інша ситуація. В мене зовсім немає енергії. Я працював 3 роки без відпочинку у ситуації, коли в Україні триває війна. Я думаю, що ми зробили все можливе. Ми зберегли свої позиції – срібну медаль – це найголовніше.

А.Р. Ми мали велику підтримку. Трибуни підтримували нас, батьки, сім’ї, друзі. Тренери сміються, бо мій чоловік із мамою були на трибуні, діти кричали.

Якщо порівняти сьогоднішні почуття з тим, що сталося у Токіо?

Л.Л. Нинішня медаль — те, що дає нам силу. Коли ми поїхали до Tokyo, це була перша Олімпіада. Ми були такими наївними, ми хотіли перемог, хотіли битися. Зараз ми справді відчуваємо цю велику відповідальність перед нашою країною, нашими захисниками. Ми хотіли зробити все можливе для підтримки України. Ми, звичайно, хочемо, щоб після завоювання цієї медалі весь світ ще раз згадав нашу країну, щоб люди говорили про Україну, що ми не одні, що ми боремося. У будь-яких умовах ми маємо демонструвати, що Україна існує, і це медаль для країни, яка воює, яка бореться за своє існування.

А.Р. Я розумію, що багато хто в мене не вірив, особливо після декрету, народження дитини. Водночас мені дуже хотілося довести всім, що я готова до виступу на найвищому рівні, до олімпійських перемог. І я дуже вдячна тренерам, батькам, чоловікові і, звичайно, Людмилі за те, що вони вірили в мене, за те, що допомогли повернутися в команду. Для мене ця медаль – максимальне золото.

І, звісно, не можу не сказати про тих, хто зараз на фронті. Серед наших захисників є і мої друзі, які перебувають на передовій, у тому числі й на нульовій позиції. Вони писали нам із чоловіком, що переживають за нас, що підтримують. І це не може не вмотивувати нас.

Завтра ви будете суперницями в одиночних заїздах.

Л.Л. Так, це нормальна ситуація. Ми тренуємось разом, ми тренуємось окремо, один проти одного. Ми постійно промовляємо різні моменти. Що робити, чого не робити, ми можемо навіть посміятися.

А.Р. У нас немає жодних непорозумінь один з одним, стресових ситуацій. Ми не чинимо один на одного тиску. Ми тільки можемо підтримати одне одного. Навіть коли виходимо на старт самотужки.

Людмило, у вас ланцюжок із олімпійськими кільцями. Як давно вона з’явилась? Ще з Токіо?

Ні, це подарунок мені на день народження. Зробили його зовсім недавно мої друзі, за що я їм дуже вдячна.

Цього року подарували?

Зачекайте, дайте згадати… Так, цього року.