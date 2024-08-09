Лузан и Рыбачок принесли Украине "серебро" Олимпиады

Украинский дуэт вновь взял медаль на Играх

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финал в соревнованиях по гребному спринту в каноэ-двойках на дистанции 500 м среди женщин. Украину представлял дуэт Людмила Лузан/ Анастасия Рыбачок.

Соревнования, которые проходили на стадионе "Вер-сюр-Марн" в Вайр-Торси, завершились победой китайского дуэта. Об этом сообщает "Телеграф".

Лузан и Рыбачок заняли второе место, "бронза" досталась канадкам.

Отметим, Лузан и Рыбачок брали "серебро" в этой дисциплине на прошлой Олимпиаде. На этих играх обе спортсменки также выступают в каноэ-одиночке, где успешно прошли в полуфинал.

Украинцы на Олимпиаде в Париже на данный момент сумели завоевать 11 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а десятую — Жан Беленюк.