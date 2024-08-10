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"Нашли общий язык": Герой Украины на Олимпиаде наградил спортсменку, которая считает Крым российским (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Сергей Бубка наградил Дарью Варфоломеев Новость обновлена 10 августа 2024, 15:05
Сергей Бубка наградил Дарью Варфоломеев. Фото Getty Images

Украинский спортивный функционер наградил бывшую россиянку на Играх в Париже

На Олимпийских играх в Париже прогремел большой скандал. Все из-за церемонии награждения в художественной гимнастике (личное многоборье).

Об этом сообщает "Телеграф". Дело в том, что бывший президент НОК Украины, Герой Украины Сергей Бубка наградил "золотом" бывшую россиянку Дарью Варфоломеев (Германия).

Все бы ничего, но Дарья выступала в оккупированном Крыму и хвасталась фотографией на фоне карты, где оккупированные территории Украины показаны как российские. В сети возмущены, что Федерация гимнастики Украины допустила само выступление Варфоломеев на Играх.

"Рыг**ня дня на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев. Барнаул. Флаг Германии. Выступала в оккупированном Крыму. Позировала дома на фоне карты, где оккупированные территории нарисованы как российские. Допущена к Олимпиаде. Награждает Бубка.

Просто б***ь флеш-рояль пи****а. Здесь и добавить нечего.

Федерация Гимнастики", — отреагировал на скандал украинский комментатор Виталий Волочай.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вновь призвал отобрать звание Героя Украины у Бубки.

"Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлична ее позиция по поводу войны. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий язык", — написал Гераскевич.

Варфоломеев позировала с картой, на которой пять украинских областей указываются как российские. Также Дарья раньше нелегально ездила во временно оккупированный Крым. Вся эта информация была доступна на странице спортсменки в Instagram. Гимнастка после огласки начала чистить соцсети.

Справка: Дарья Варфоломеев — немецкая художественная гимнастка родом из Барнаула (РФ). Олимпийская чемпионка (2024), шестикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Приняла немецкое гражданство в 2019 году.

Напомним, в июне 2023 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказывается, что фирма "Монблан", принадлежащая бывшему легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, во время полномасштабного вторжения РФ работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с захватчиками.

Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали его на закрытом заседании Комиссии атлетов НОК (вырезки из которого опубликовала "Трибуна" — Ред.). Лишь один спортсмен (Гераскевич) выступил против Бубки, из-за чего у него начались проблемы.

В августе 2023 года в Bihus Info заявили, что российские компании, где Бубка числится соучредителем, якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками. А в сентябре появилась первая реакция Бубки на скандал, в котором он опроверг слова журналистов.

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#Олимпийские игры #Олимпиада #Олимпиада-2024 #Париж-2024