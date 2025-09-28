В России предложили бахнуть по Израилю и ввести войска в Молдову
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Именитый в прошлом спортсмен стал рупором Кремля
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Россия давно должна была "бахнуть по Израилю". Бывший спортсмен считает Израиль "страной-чудовищем" из-за операции в Газе.
Что следует знать
- Израиль проводит наземную операцию в Газе.
- Некоторые страны хотят отстранить Израиль от мирового спорта по примеру России, однако до этого пока не дошло.
- Тихонов считает, что Россия должна доказать свою "сверхдержавность" ударами по Израилю и вводом войск в Молдову.
Соответствующий комментарий Тихонова приводит legalbet.ru. Тихонов отметил, что Россия называет себя "сверхдержавой", однако на мировом уровне не действует. По его словам, он бы уже ввел войска в Молдову, а также бы ударил по Израилю.
Мы называем себя сверхдержавой и нигде не участвуем. Давно надо было бахнуть по Израилю. Чтобы раз и навсегда прекратили интриги по всему земному шару.
У меня друзей-евреев больше, чем у евреев. Но их ненавидит весь земной шар. Я еще удивляюсь, что мусульмане только стонут. Их бомбят, люди гибнут, а они только рассказывают, какие все плохие, а мы хорошие. Воевать надо учиться.
Израиль защищают, потому что мы ничего не делаем. Нас везде отстранили, и мы везде жалуемся. Надо жить по "Тарзану". В джунглях сильный имеет все. А мы не имеем ничего. Ни в МОК, нигде нет нашего представительства.
Я бы сейчас ввел войска в Молдову, как в Югославии было. Американцы сунулись, а там наши. А мы никто сегодня. Где, что интересного мы сделали? Убили одного нашего – значит, тысячу истребить. Вот тогда все будет нормально.
Израиль – страна-чудовище. Нетаньяху – ненормальный, но даже евреи встают против него.
Надо спрашивать Кремль, почему нас не защищают, а не Тихонова.
Отметим, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы, на которых граждане выбирают более сотни депутатов. Главное противостояние разворачивается между проевропейской партией "Действие и солидарность" и пророссийским "Патриотическим блоком".
Напомним, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев.