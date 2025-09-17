Израиль начал наземную операцию в Газе. На него уже накинулась ООН (видео)

ООН обвинила Израиль в геноциде жителей Газы

Израиль начал наземную операцию в городе Газа. По меньшей мере, две дивизии израильской армии войдут в Газу, чтобы победить террористическую группировку ХАМАС.

В Армии обороны Израиля сообщили, что израильские солдаты вошли на территорию Газы "при огневой поддержке с воздуха и моря". Это значительные шаги, подчеркнули военные чиновники, но, по их словам, вторжение будет постепенным, чтобы палестинские мирные жители могли покинуть опасные районы.

Как сообщает The Washington Post, в последние дни десятки тысяч человек покинули город Газа и переехали в южную часть анклава. В то же время, по данным гуманитарных организаций, еще сотни тысяч жителей остались.

ООН обвиняет Израиль в геноциде, там уже ответили

Независимая комиссия ООН 16 сентября заявила, что поведение Израиля в Газе является геноцидом. В ООН обвиняют Израиль в намерении "уничтожить, полностью или частично, палестинцев в секторе Газа как группу".

Министерство иностранных дел Израиля отвергло эти выводы. Там заявили, что они основываются на лжи.

Как известно, 20 августа 2025 года Минобороны Израиля утвердило план операции "Колесница Гидеона II" по взятию под контроль города Газа. В операции принимают участие пять дивизий Армии обороны Израиля, это десятки тысяч военнослужащих. Задача операции – полностью уничтожить ХАМАС.

Что предшествовало

В начале октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек, многие из которых – женщины и дети, и захватив около 250 заложников. В ответ Израиль объявил войну ХАМАСу. С тех пор Армия Израиля наносит удары по палестинскому региону, который находится под властью террористов и проводит наземную военную операцию.

Как рассказывал "Телеграф", еще в начале марта президент США Дональд Трамп поставил ультиматум ХАМАСу. Он потребовал от террористов отпустить всех заложников.