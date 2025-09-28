У Росії запропонували бахнути по Ізраїлю і ввести війська у Молдову
Іменитий у минулому спортсмен став рупором Кремля
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вважає, що Росія давно мала "бахнути по Ізраїлю". Колишній спортсмен вважає Ізраїль "країною-чудовиськом" через операцію в Газі.
Що слід знати
- Ізраїль проводить наземну операцію у Газі.
- Деякі країни хочуть усунути Ізраїль від світового спорту за прикладом Росії, проте до цього поки що не дійшло.
- Тихонов вважає, що Росія має довести своє "свєрхдержавіє" ударами по Ізраїлю та введенням військ у Молдову.
Відповідний коментар Тихонова наводить legalbet.ru. Тихонов зазначив, що Росія називає себе "свєрхдержавою" проте на світовому рівні не діє. За його словами, він би вже ввів війська у Молдову, а також ударив би по Ізраїлю.
Ми називаємо себе свєрхдержавою і ніде не беремо участі. Давно треба було бахнути по Ізраїлю. Щоб раз і назавжди припинили інтриги по всій земній кулі.
У мене друзів-євреїв більше, ніж у євреїв. Але їх ненавидить уся земна куля. Я ще дивуюсь, що мусульмани лише стогнуть. Їх бомблять, люди гинуть, а вони тільки розповідають, які всі погані, а ми добрі. Воювати треба вчитися.
Ізраїль захищають, бо ми нічого не робимо. Нас скрізь усунули, і ми скрізь скаржимося. Треба жити по "Тарзану". У джунглях сильний має все. А ми нічого не маємо. Ні в МОК, ніде немає нашого представництва.
Я б зараз увів війська у Молдову, як у Югославії було. Американці сунулися, а там наші. А ми сьогодні ніхто. Де що цікавого ми зробили? Вбили одного нашого – значить тисячу винищити. Отоді все буде нормально.
Ізраїль — країна-чудовисько. Нетаньяху – ненормальний, але євреї встають проти нього.
Потрібно питати Кремль, чому нас не захищають, а не Тихонова.
Зазначимо, у неділю, 28 вересня, у Молдові проходять парламентські вибори, на яких громадяни обирають понад сотню депутатів. Головне протистояння розгортається між проєвропейською партією "Дія та солідарність" та проросійським "Патріотичним блоком".
Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців.