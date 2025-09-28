Ми називаємо себе свєрхдержавою і ніде не беремо участі. Давно треба було бахнути по Ізраїлю. Щоб раз і назавжди припинили інтриги по всій земній кулі.

У мене друзів-євреїв більше, ніж у євреїв. Але їх ненавидить уся земна куля. Я ще дивуюсь, що мусульмани лише стогнуть. Їх бомблять, люди гинуть, а вони тільки розповідають, які всі погані, а ми добрі. Воювати треба вчитися.

Ізраїль захищають, бо ми нічого не робимо. Нас скрізь усунули, і ми скрізь скаржимося. Треба жити по "Тарзану". У джунглях сильний має все. А ми нічого не маємо. Ні в МОК, ніде немає нашого представництва.

Я б зараз увів війська у Молдову, як у Югославії було. Американці сунулися, а там наші. А ми сьогодні ніхто. Де що цікавого ми зробили? Вбили одного нашого – значить тисячу винищити. Отоді все буде нормально.

Ізраїль — країна-чудовисько. Нетаньяху – ненормальний, але євреї встають проти нього.

Потрібно питати Кремль, чому нас не захищають, а не Тихонова.