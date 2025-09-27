"Волосы встают дыбом". Спортивный врач жестко отреагировал на скандальное интервью звездной украинки

Именитая спортсменка рассказала, как угодила в допинг-скандал

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал резонансное интервью известной украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук которая рассказала, как запрещенные вещества попали в ее организм. Ранее украинка, которая специализируется на тройном прыжке, получила 4 года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Факты:

Бех-Романчук провалила допинг-тест на запрещенный тестостерон

По ее словам, запрещенное вещество попало в ее организм во время лечения БАДами (биологически активные добавки) синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).

Бабелюк раскритиковал врача, который назначил такое лечение спортсменке.

Соответствующий комментарий Бабелюк разместил на своем telegram-канале. По его словам, у него волосы встали дыбом, когда он осознал, что врач Бех-Романчук применял БАДы в лечении легкоатлетки.

Глянул отрывки интервью Марины и стало хуже. Честно говоря, волосы встают дыбом, когда понимаешь, что врач назначает "лечение" БАДами синдрома поликистозных яичников, потому что ты спортсменка. Синдром поликистозных яичников – это серьезный диагноз, который при неправильном лечении может привести к развитию диабета, бесплодия, метаболического синдрома и необратимых гормональных проблем со здоровьем. Это не шутки. Понимать это, и назначить БАДы, не являющиеся лекарственным средством, просто потому, что перед тобой спортсменка – это крейзи. Не говоря уже о том, что существуют специальные протоколы лечения СПКЯ у профи спортсменок, позволяющие избежать проблем с WADA. Лечить СПКЯ только БАДами, потому что перед тобой спортсменка — это как пытаться потушить пожар стаканом воды, потому что ведро трудно нести. Жаль, что Марина столкнулась с таким лечением и подходом. Значительно больше у меня вопросов к образованию и этике врачей, которые назначаю БАДы как лечение серьезных заболеваний, подвергая риску здоровье и карьеру своих пациентов. Дмитрий Бабелюк

Дмитрий Бабелюк высказался об интервью Марины Бех-Романчук

Кроме того Бабелюк репостнул публикацию спортивного комментатора Виталия Волочая. В посте отмечается, что никто не знает, что находится в составе БАДов, а потому применение БАДов в лечении спортсменов — это трагедия для украинского спорта.

Справка: Бех-Романчук — серебряный призер чемпионатов мира по прыжкам в длину и в тройном прыжке, чемпионка Европы в тройном прыжке и вице-чемпионка Европы в прыжках в длину, несколько раз побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" (прыжки в длину).

Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Во время перерыва в карьере Марина активно развивала свой блог в Instagram. В мае 2025 года накануне своего возвращения в большой спорт стало известно, что украинка провалила допинг-тест.