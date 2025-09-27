"Плевок в душу украинцам": в мировом спорте приняли позорное решение по России

Страны-агрессоры вернули себе членство в Международном паралимпийском комитете

В субботу, 27 сентября, на Генеральной ассамблее Международного Паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле (Южная Корея) члены организации проголосовали за восстановление прав и привилегий паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси (ПКБ). Против ПКР и ПКБ ранее действовали санкции.

Факты:

Генеральная Ассамблея МПК приняла решение о полном восстановлении членства ПКР и ПКБ в МПК

В России сообщают, что паралимпийцы из РФ и Беларуси выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном

В сети раскритиковали данное решение

Об этом сообщает пресс-служба МПК на своем официальном сайте. По информации источника, национальные паралимпийские комитеты, международные федерации и международные организации спорта инвалидов голосовали за полное и частичное отстранение ПКР и ПКБ.

Все голосования были провалены. Большинство делегатов поддержали РФ и Беларусь. По информации ПКР, Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

Telegram-канал NEXTA Live назвал итоги Генеральной ассамблеи МПК "плевком в душу ветеранов ВСУ и украинцев", ведь в паралимпийской сборной Украины также выступают бывшие защитники страны.

Учитывая, что из-за вторжения России в Украину многие украинские спортсмены оказались в паралимпийской сборной страны именно из-за того, что их покалечили российские оккупанты, со стороны Комитета это выглядит как плевок в душу ветеранам ВСУ, да и в целом украинцам. NEXTA Live

Таким образом, россияне и белорусы выступят на Паралимпиаде-2026 в Италии. Что касается Олимпийских игр, то РФ и Беларусь будет представлена на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. Некоторые федерации не пустят представителей стран-агрессоров на Игры.