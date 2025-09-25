Кличко хочет стать президентом: Украина тут не при чем

Великий украинский спортсмен хочет влиять на мировой бокс

Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, олимпийский чемпион Владимир Кличко будет баллотироваться на пост президента World Boxing. Данная организация стремится заменить пророссийскую Международную боксерскую ассоциацию (IBA) в мировом спорте.

Факты:

Владимир Кличко завершил карьеру боксера в 2017 году

Легенда бокса хочет возглавить World Boxing и влиять на развитие бокса

Украинец за пост "сразиться" с известным экс-боксером Геннадием Головкиным.

Об этом сообщает Inside The Games. Кличко — один из трех основных кандидатов на пост главы World Boxing.

По информации источника, на должность президента World Boxing также претендует легендарный средневес, бывший чемпион мира, а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, глава Олимпийской комиссию при World Boxing Геннадий Головкин. Кроме того, в выборах планирует участвовать президент Греческой боксерской федерации Харис Мариолис.

Геннадий Головкин/Фото: Getty Images

Действующий президент World Boxing Борис ван дер Ворст накануне отказался идти на второй срок.

Выборы в World Boxing пройдут в ноябре 2025 года. Окончательный список кандидатов, допущенных к участию, будет опубликован не менее чем за 30 дней до голосования.

Источник отмечает, что новому президенту World Boxing предстоит решить ряд неотложных задач:

восстановление доверия спортсменов и национальных федераций

обеспечение соблюдения международного спортивного права

укрепление позиций World Boxing как признанного МОК руководящего органа.

курирование подготовки к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре и Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе

расширение глобального охвата World Boxing.

Владимир Кличко

Владимир Кличко попрощался с профессиональным боксом после поражения от Энтони Джошуа в 2017 году. Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх публично изъявил желание вернуть "Доктора Стального Молота" на ринг. Дело в том, что украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Однако публично 49-летний Владимир этого не подтверждал.

Последний бой Владимира Кличко

Напомним, Украина в сентябре 2025 года официально присоединилась к World Boxing. Ранее наша страна бойкотировала все соревнования IBA, из-за того, что данная организация пускала россиян на турниры без всяких ограничений (с флагом и гимном). IBA возглавляет друг президента РФ Владимира Путина Умар Кремлев. Международный олимпийский комитет (МОК) исключил из своего состава IBA из-за коррупции и российского влияния. После Олимпиады в Париже МОК принял решение о временном признании World Boxing в статусе международной федерации в рамках олимпийского движения.