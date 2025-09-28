"Страна может потерять все": в Молдове проходят судьбоносные выборы (обновляется)

Главное противостояние разворачивается между правящей партией "Действие и солидарность" и "Патриотическим блоком"

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы, на которых граждане выбирают более сотни депутатов. В соответствии с законодательством, парламентарии будут управлять страной в течение последующих четырех лет.

В избирательной гонке участвуют 14 партий, четыре блока и четыре кандидата-самовыдвиженца. "Телеграф" следит за ходом выборов в Молдове.

12:30 Полиция сообщила о попытке организованной перевозки избирателей из России в Беларусь. Организованная транспортировка избирателей запрещена законом и расценивается как попытка незаконного влияния на выборный процесс, заявили правоохранители. Сейчас копы проводят проверки и расследования, чтобы установить причастных и предотвратить подобные действия.

Проголосовали экс-президенты Молдовы Игорь Додон и Владимир Воронин с супругами.

В Брюсселе наблюдается высокая явка избирателей — граждане Молдовы выстроились в длинную очередь.

Майя Санду предупредила о реальной опасности для Молдовы потерять достигнутое. Это случится, если России удастся повлиять на результаты выборов. "Это будет иметь последствия и для других стран, в частности, для Украины", — подчеркнула Санду.

12:00 Один из лидеров блока "Альтернатива" Марк Ткачук проголосовал на выборах.

Президент Румынии Никушор Дан назвал парламентские выборы в Молдове "исторически важными" и призвал граждан Молдовы в Румынии прийти на голосование.

К 11:40 в Молдове и за рубежом уже проголосовали более полумиллиона граждан. Наибольшая активность зафиксирована в Дондюшанском и Шолдэнештском районах.

11:00 Работа избирательных участков в Республике Молдова началась с исполнения Государственного гимна страны.

Голосование

Голосование проводится с 7:00 до 21:00 на 1973 избирательных участках, включая 12 участков для Приднестровья. Проверить своё место регистрации можно на сайте verifica.cec.md, введя IDNP.

Для диаспоры открыт 301 избирательный участок за рубежом. Наибольшее их число — в Италии (75), Германии (36), Франции (26), Великобритании (24) и Румынии (23). В ряде стран (в том числе в США и Канаде) действует также почтовое голосование. Адреса всех участков опубликованы на официальном сайте ЦИК.

Выборы в Молдове 28 сентября 2025 года

Для попадания в парламент партии должны набрать минимум 5 %, блоки — 7 %, независимые кандидаты — 2 %. Выборы будут признаны действительными при явке не менее 30 % граждан.

Основные претенденты

Главное противостояние разворачивается между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, объединившим социалистов, коммунистов и партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Согласно последним опросам, шансы преодолеть барьер есть у "Нашей партии" и блока "Альтернатива" — политологи прогнозируют для них 4-10 % голосов.

"Действие и Солидарность" (PAS)

Партия "Действие и Солидарность" (PAS) — это проевропейская, центристско-право-либеральная партия, основанная в 2016 году. Ее ключевые ценности — борьба с коррупцией, реформа судебной системы, повышение прозрачности власти и развитие малого бизнеса.

Во внешней политике PAS выступает за интеграцию Молдовы в Евросоюз, укрепление отношений с Западом, усиление безопасности и отказ от влияния России.

Лидер партии — Игорь Гросу, при этом среди символов партии — президент Майя Санду, чья деятельность и популярность сильно связаны с образом реформатора и сторонника европейского пути.

PAS на выборах 2025 обещает продолжать социально-экономические реформы, стабилизацию экономики, улучшение условий жизни, и усиление мер против коррупции и внешнего вмешательства.

Патриотический блок (BEP)

Патриотический блок (BEP) — объединение нескольких партий, формально созданное специально к выборам 2025 года как пророссийский левый альянс. В состав входят: Партия социалистов (PSRM), Партия коммунистов (PCRM), Республиканская партия "Сердце Молдовы" и партия "Будущее Молдовы". Их идеология — левое направление, часто с ориентацией на Россию: выступления за укрепление связей с РФ, возможное усиление прав русскоязычных, защита советского/российского культурного наследия, риторика против "внешнего давления".

Блок зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 3 августа 2025 года, с утвержденным символом — пятиконечной звездой, каждый луч которой разделён на два цвета (черный и белый).

Представители блока заявляют, что что власть должна быть "не у чужих, не у тех, кто продал Родину, а у трудового народа, любящих свою землю людей". Также они обещают защищать суверенитет, традиции и права граждан.

"Наша партия"

"Наша партия" — оппозиционная сила под руководством Ренато Усатого. Она позиционирует себя как "про-молдавская" партия, выступающая за баланс между Востоком и Западом и акцентирующая внимание на внутренних проблемах: борьбе с коррупцией, поддержке сельских жителей и малого бизнеса.

Во время избирательной кампании Усатый заявил, что партия идет "не просто участвовать, а побеждать" и готова продвигать пакет антикоррупционных и социальных реформ.

При этом эксперты отмечают, что ее риторика колеблется между проевропейскими и пророссийскими лозунгами, что делает позицию неоднозначной.

Блок "Альтернатива"

Блок "Альтернатива" был создан совсем недавно – в январе 2025 года. Он объединяет несколько политических сил: движение MAN во главе с мэром Кишинёва Ионом Чебаном, партию PDCM бывшего премьера Иона Чику, а также политиков Марка Ткачука и Александру Стояногло. Лидеры называют блок проевропейским и обещают компетентное управление, социальный прогресс и модернизацию.

Однако критики подозревают, что это может быть "искусственный проект", созданный для того, чтобы "украсть голоса" у других прозападных сил. Особые опасения вызывает тот факт, что пророссийский политик Игорь Додон, имел контакты со всеми четырьмя лидерами блока.

"Если российским ставленникам это удастся (ведь Додон и ставленники из MAN – в одной команде), Республику Молдова ждет грузинский сценарий. Это означает, прежде всего, выход из процесса европейской интеграции", – заявил бывший госсекретарь Министерства обороны, отвечавший за оборонную политику и международное сотрудничество, Думитру Мынзарарь.

Вмешательство России

Хотя Россия отрицает официальное вмешательство, но при этом часто заявляет о "заговоре Запада". Москва пугает молдаван вторжением НАТО, пишет Le Monde.

"Еврократы в Брюсселе, полные решимости сохранить Молдову в русле своей русофобской политики, готовы пойти на все ради достижения этой цели, включая ввод войск и оккупацию страны", — говорится в пресс-релизе российской контрразведки.

Некоторые пророссийские силы и медиаресурсы активно участвуют в информационных кампаниях, распространяют нарративы о "внешнем вмешательстве", "угрозе суверенитету" и утрате идентичности вследствие евроинтеграции, отмечает The Washington Post.

"Кремль вливает сотни миллионов евро в покупку сотен тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом. Людей ежедневно одурманивают ложью. Сотни людей получают деньги за то, чтобы провоцировать беспорядки, насилие и сеять страх", – заявила Мая Санду в преддверии выборов.

Кроме того, СМИ и аналитики указывают на возможность применения гибридных инструментов — финансирования, технологии дипфейков, кибератак, штрафных операций — в попытках повлиять на общественное мнение и выборы.

Напомним, в ходе заседания специального комитета Европейского парламента "European Democracy Shield" (EUDS) эксперты и евродепутаты подняли вопрос влияния российской церкви на ход выборов в Молдове.