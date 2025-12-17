Джошуа - Пол: онлайн-трансляция пресс-конференции (видео)

Боксеры пообщаются накануне боя

В четверг, 18 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоится финальная пресс-конференция участников шоу Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО). Во время данного мероприятия боксеры смогут задать друг другу вопросы, а также встретятся лицом к лицу.

Что нужно знать

Энтони и Джейк встретятся в Майами в рамках финальной пресс-конференции

Боксеры проведут очередную дуэль взглядов

Бой Джошуа — Пол состоится 20 декабря (время киевское)

В прямом эфире в Украине пресс-конференция Джошуа — Пол доступна для просмотра на YouTube-канале MVP — Most Valuable Promotions. Начало мероприятия в 01:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции участников шоу Джошуа — Пол

После пресс-конференции ожидается, что боксеры сойдутся в битве взглядов. Добавим, что Джошуа работает с украинскими тренерами Александра Усика, которые наверняка посетят данное мероприятие и ответят на вопросы.

Напомним, вечер бокса Джошуа — Пол состоится в пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида США). Накануне "Телеграф" сообщал, что шоу можно посмотреть в Украине. К слову, Джошуа — безоговорочный фаворит.

Отметим, медиа-неделя вечера бокса Джошуа — Пол стартовала с открытых тренировок. Кроме того, во время данного мероприятия в рамках шоу уже состоялось три поединка.