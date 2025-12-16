Джошуа - Пол: онлайн-трансляция первых боев и открытых тренировок (видео)

Участники вечера бокса выйдут на публику перед боем

В среду, 17 декабря, официально стартует медиа-неделя шоу Джошуа — Пол. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), боксер-блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) и другие участники шоу проведут открытые тренировки перед поединком.

Что нужно знать

Джошуа и Пол встретятся в Майами

Боксеры проведут открытые тренировки

Во время мероприятия пройдут 3 поединка

В прямом эфире в Украине мероприятие покажет YouTube-канал MVP — Most Valuable Promotions. Начало церемонии в 01:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция открытых тренировок участников шоу Джошуа — Пол, а также разогревочных боев

Ожидается, что участники шоу Джошуа — Пол выйдут на ринг для показательных упражнений, после чего дадут короткий комментарий. Не исключено, что Энтони и Джейк сойдутся в дуэли взглядов, хотя данная "процедура" обычно не входит в программу открытых тренировок. Добавим, что после открытых занятий зрителей ожидает 3 профессиональных 6-раундовых поединка.

Кард участников шоу после открытых тренировок Джошуа — Пол

Кард участников шоу после открытых тренировок Джошуа — Пол

Напомним, вечер бокса Джошуа — Пол состоится в пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида США). Накануне "Телеграф" сообщал, что шоу можно посмотреть в Украине. К слову, Джошуа — безоговорочный фаворит.