Джошуа — Пол: онлайн-трансляція пресконференції (відео)

Боксери поспілкуються напередодні бою

У четвер, 18 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбудеться фінальна пресконференція учасників шоу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО). Під час цього заходу боксери зможуть поставити один одному питання, а також зустрінуться віч-на-віч.

Що потрібно знати

Ентоні та Джейк зустрінуться в Маямі в рамках фінальної пресконференції

Боксери проведуть чергову дуель поглядів

Бій Джошуа — Пол відбудеться 20 грудня (час київський)

У прямому етері в Україні пресконференція Джошуа — Пол доступна для перегляду на YouTube-каналі MVP-Most Valuable Promotions. Початок заходу о 01:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція пресконференції учасників шоу Джошуа — Пол

Після пресконференції очікується, що боксери зійдуться у битві поглядів. Додамо, що Джошуа працює з українськими тренерами Олександра Усика, які, напевно, відвідають цей захід та дадуть відповіді на запитання.

Нагадаємо, вечір боксу Джошуа — Пол відбудеться у п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида США). Напередодні "Телеграф" повідомляв, що шоу можна переглянути в Україні. До речі, Джошуа — беззаперечний фаворит.

Зазначимо, медіатиждень вечора боксу Джошуа — Пол стартував із відкритих тренувань. Крім того, під час цього заходу в рамках шоу вже відбулося три поєдинки.