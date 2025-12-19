Джошуа - Пол: онлайн-трансляция боев андеркарда (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несколько поединков шоу покажут бесплатно
В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоится большой вечер профессионального бокса Джошуа — Пол. Сразу несколько поединков вечера покажут зрителям совершенно бесплатно.
Что нужно знать
- В андеркарде шоу Джошуа — Пол пройдут 8 боев
- 5 поединков покажут бесплатно
- Вечер бокса по всему миру транслирует Netflix
Об этом сообщает "Телеграф". Прямая трансляция боев раннего андеркарда доступна для просмотра на YouTube-канале MVP — Most Valuable Promotions. Начало эфира 19 декабря в 23:45 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция раннего андеркарда шоу Джошуа — Пол
Какие бои покажут бесплатно на шоу Джошуа — Пол:
- Чернека Джонсон (18–2, 8 KO) – Аманда Галле (12–0–1, 1 КО) — бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг)
- Кэролайн Дюбуа (11–0–1, 5 KO) – Камилла Панатта (8–2–1, 1 КО) — бой за титул чемпионки мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг)
- Йокаста Валле (33–3, 10 KO) – Ядира Бустильос (11–1, 2 КО) — бой за титул чемпионки мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,8 кг)
- Авиус Гриффин (17–1, 16 KO) – Джастин Кардона (10–1, 5 КО)
- Кено Марли Машаду (дебют) – Диарра Дэвис-младший (2–1, 1 КО)
Напомним, медиа-неделя вечера бокса Джошуа — Пол стартовала с открытых тренировок. Во время данного мероприятия в рамках шоу уже состоялись первые бои. На следующий день Энтони и Джейк встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции. Кроме того, боксеры взвесились перед боем.