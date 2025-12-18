Джошуа - Пол: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)

Медиа-неделя шоу Джошуа - Пол подходит к концу

В ночь на пятницу, 19 декабря (время киевское), в Майами (штат Флорида, США) состоится традиционная церемония взвешивания участников шоу Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО). По итогам процедуры боксеры проведут финальную битву взглядов.

Что нужно знать

Энтони и Джейк встретятся в Майами на церемонии взвешивания

Боксеры проведут финальную дуэль взглядов

Бой Джошуа — Пол состоится в ночь на 20 декабря (время киевское)

В прямом эфире в Украине прямая трансляция церемонии взвешивания Джошуа — Пол доступна для просмотра на YouTube-канале MVP — Most Valuable Promotions. Взвесившись боксеры проведут традиционную дуэль перед боем.

Вечер бокса Джошуа — Пол состоится в ночь на субботу, 20 декабря, в Майами. Накануне "Телеграф" сообщал, что шоу можно посмотреть в Украине. К слову, Джошуа — безоговорочный фаворит.

Напомним, медиа-неделя вечера бокса Джошуа — Пол стартовала с открытых тренировок. Во время данного мероприятия в рамках шоу уже состоялись первые бои. На следующий день Энтони и Джейк встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции.