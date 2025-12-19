Джошуа — Пол: онлайн-трансляція боїв андеркарда (відео)
Декілька поєдинків шоу покажуть безкоштовно
У п’ятницю, 19 грудня, в Майамі (штат Флорида, США) відбудеться великий вечір професійного боксу Джошуа — Пол. Одразу кілька поєдинків вечора покажуть глядачам безкоштовно.
Що потрібно знати
- В андеркарді шоу Джошуа — Пол пройдуть 8 боїв
- 5 поєдинків покажуть безкоштовно
- Вечір боксу у всьому світі транслює Netflix
Про це повідомляє "Телеграф". Пряма трансляція боїв раннього андеркарда доступна для перегляду на YouTube-каналі MVP — Most Valuable Promotions. Початок етеру 19 грудня о 23:45 за київським часом.
Пряма відеотрансляція раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол
Які бої покажуть безкоштовно на шоу Джошуа — Пол:
- Чернека Джонсон (18–2, 8 KO) – Аманда Галле (12–0–1, 1 КО) – бій за титули чемпіонки світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у найлегшій вазі (до 53,5 кг)
- Керолайн Дюбуа (11-0-1, 5 KO) — Камілла Панатта (8-2-1, 1 КО) — бій за титул чемпіонки світу за версією WBC у легкій вазі (до 61,2 кг)
- Йокаста Валле (33-3, 10 KO) — Ядіра Бустільос (11-1, 2 КО) — бій за титул чемпіонки світу за версією WBC у мінімальній вазі (до 47,8 кг)
- Авіус Гріффін (17-1, 16 KO) — Джастін Кардона (10-1, 5 КО)
- Кено Марлі Машаду (дебют) — Діарра Девіс-молодший (2-1, 1 КО)
Нагадаємо, медіатиждень вечора боксу Джошуа — Пол стартував із відкритих тренувань. Під час цього заходу в рамках шоу вже відбулися перші бої. Наступного дня Ентоні й Джейк зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції. Крім того, боксери зважилися перед боєм.