Джошуа - Пол: "Паук" апперкотом нокаутировал "Избранного" (видео)

Михаил Корнилов
Андерсон Силва - Тайрон Вудли Новость обновлена 20 декабря 2025, 04:43
Андерсон Силва - Тайрон Вудли. Фото Getty Images

Ветераны смешанных единоборства разогрели публику перед главным боем

В пятницу, 19 декабря, в Майами (штат Флорида, США) проходит грандиозный вечер профессионального бокса. В андеркарде шоу на боксерский ринг вышли легенды ММА Андерсон Силва (4–2, 3 КО) и Тайрон Вудли (0–3).

Что нужно знать

  • В Майами проходит вечер бокса Джошуа — Пол
  • В мейнкарде шоу выступили бывшие чемпионы UFC Силва и Вудли
  • Андерсон во втором раунде уложил Тайрона на канвас

Поединок бывших чемпионов UFC продлился неполных 2 раунда. Об этом сообщает "Телеграф".

50-летний Силва по прозвищу "Паук" долго выцеливал 43-летнего Вудли по прозвищу "Избранный" и во второй 3-минутке ему удался нокаутирующий апперкот. Потрясенный Тайрон сумел подняться, однако рефери в ринге остановил поединок, опасаясь за здоровье ветерана. Силва победил техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Силва — Вудли

Добавим, что на сайте "Телеграф" доступно видео всех боев раннего андеркарда шоу Джошуа — Пол. В одном из поединков Авиус Гриффин брутально нокаутировал Джастина Кардону.

Отметим, главный бой вечера бокса Джошуа — Пол ориентировочно начнется в 05:30 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" сообщал, что шоу можно посмотреть в Украине. К слову, Джошуа — безоговорочный фаворит.

