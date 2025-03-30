Футболист сборной Украины согласен "сидеть на банке" в "Шахтере" ради детей

Футболист рассчитывает изменить ситуацию летом, перейдя в другую команду

Левый вингер "Шахтера" и сборной Украины Иван Петряк рассказал, почему он остается в донецком клубе, несмотря на отсутствие игровой практики. Накануне "Шахтер" обыграл "Оболонь" (2:0) в чемпионате Украины.

Соответствующий комментарий Петряка приводит ukrfootball.ua. По словам футболиста, его главная цель — прокормить семью.

"Мне 31 год, у меня есть семья, трое маленьких детей. Я должен, как мужчина, зарабатывать. Не могу допустить, чтобы они спрашивали: "Папа, а где наши йогурты?". Поэтому… Нужно сейчас это непростое время перетерпеть, пересидеть. Я не могу просто взять и расторгнуть контракт с "Шахтером". Из вышесказанного, вы должны четко понять, почему.

Скоро откроется летнее трансферное окно, оно длиннее зимнего, клубы больше денег тратят на комплектацию, поэтому, надеюсь, какой-то вариант продления летом должен быть", — сказал Петряк.

В текущем сезоне Петряк провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 3 ассистами. Добавим, что на счету полузащитника 5 игр за сборную Украины. На данный момент игрок тренируется с юношеской командой Горняков.

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Судаков отыграл во всех шести поединках в ЛН, забив гол и отдав ассист.

В стыковом раунде Сине-желтые проиграли бельгийцам в 2-матчевом противостоянии, пропустив три безответных гола в ответном поединке. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Теперь на нашу команду ожидают игры отбора на ЧМ-2026.