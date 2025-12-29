Мог стать героем Беларуси: что известно о хоккеисте, который едва не убил Лукашенко (видео)

Бывший спортсмен стал знаменитым, врезавшись в диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей. Во время матча известный белорусский хоккеист Ярослав Чуприс сбил диктатора, который после этого не сумел самостоятельно подняться со льда.

Что нужно знать

71-летний Лукашенко неудачно сыграл в хоккей

Чуприс сбил диктатора, играя в его команде

В сети смеются над инцидентом в Беларуси

Во время игры Чуприс наткнулся на Лукашенко, после чего тот упал, передает "Телеграф". Момент завирусился в сети, пользователи предлагают наградить Ярослава.

Инцидент произошел во время матча Республиканской лиги Беларуси между "командой президента" и "сборной Брестской области" (5:5). Чуприс налетел на Лукашенко, который явно не ожидал нападения с тыла. Диктатор рухнул на лед, потеряв клюшку, а Ярослав тут же примчался на помощь.

В сети шутят, что Чуприс мог стать героем Беларуси, однако "чуда не случилось". Также пользователи вспоминают легендарную встречу президента России с ковром.

Круг почета Путина на льду завершился конфузом

Кто такой Ярослав Чуприс

Чуприс — трехкратный чемпион Беларуси. В составе национальной команды провел 98 матчей, участник 5 чемпионатов мира. Выступал за ряд белорусских команд: "Юность-Минск", "Керамин" (Минск), "Динамо" (Минск), "Шахтёр" (Солигорск), также несколько сезонов провел в российском ХК "Салават Юлаев". 3 года проработал тренером в "Шахтере" (Солигорск), после чего возглавил юношескую сборную Беларуси U-17.

Напомним, белорусский хоккей находится под санкциями. Команды Беларуси и РФ были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.