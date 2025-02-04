Россию стукнули клюшкой на международной арене

Россию не допустят на чемпионат мира в любимом виде спорта Путина

Международная федерация хоккея (IIHF) после заседания совета решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой Федерации. К слову, организация официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Кроме того, информацию подтвердили в Федерации хоккея России (ФХР). Россия хотела оплатить свое участие на турнире, но IIHF отверг предложение российской стороны.

"Одним из аргументов ИИХФ не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит.

Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты", — заявил специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Сборная России по хоккею отстранена от турниров под эгидой IIHF после начала полномасштабного вторжения в Украину. Россияне уже пропустили 3 чемпионата мира. ЧМ‑2026 пройдет в Швейцарии в мае.

Ранее сообщалось, болельщики хоккейного клуба "Оттава Сенаторс" перед матчем против "Миннесоты Уайлд" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) освистали гимн США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал приказ ввести пошлины в размере 25% на весь импорт из Канады.