Жена Пескова едва не спалила лучшего фигуриста России (видео)

Спортсмен оказался не в том месте, не в то время

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин едва не сгорел на работе. Инцидент произошел во время ледового шоу Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Что нужно знать

Известный российский фигурист выступает в шоу Навки

В одной из сцен Ягудина едва не спалили прямо на льду

Навка является ярой поклонницей президента РФ

Об этом сообщает телеграм-канал "Тулуп Тутберидзе". Ягудин играл роль "Крысиного короля" в ледовом шоу "Щелкунчик".

В одной из сцен Ягудин оказался под пламенем чудовища, которое охраняло его трон. Алексей пострадал от струи огня, но как ни в чем не бывало продолжил выступление.

Справка: Алексей Ягудин — многократный чемпион мира и Европы, на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити выиграл "золото" в одиночном катании. Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступил против войны, назвав ее "беспределом". Позднее он удалил свой пост в соцсетях и не давал публичных комментариев на эту тему.

Выступление Ягудина на Олимпиаде-2002

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, родом из украинского Днепра. На данный момент организовывает ледовые шоу, для этого даже построили дворец в Москве. На это дело регулярно просит у Путина президентские гранты, а взамен активно поддерживает главу Кремля.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить Россию к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде-2024 в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх, а вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.