Сборную России отстранили от ближайшей Олимпиады в любимом виде спорта Путина

Российские хоккеисты будут наблюдать за Играми только по ТВ

Сборную России по хоккею не допустили для участия на Олимпиаде-2026. К слову, РФ отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Об этом сообщает Sportacentrs. По информации источника, данное решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Стокгольме (Швеция), где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. IIHF решил не пускать РФ на Игры в командном виде спорта после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Страна-агрессор Россия не примет участия в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут в феврале следующего года, следует из информации, имеющейся в распоряжении портала", — гласит источник.

Напомним, на ЧМ-2025 по хоккею прогремели четвертьфиналы. Не обошлось без сенсаций. К примеру, сборная Канады умудрилась проиграть Дании (1:2), а действующие чемпионы мира вылетели от Швеции. К слову, уже принято решение, что россияне не сыграют на ЧМ-2026.