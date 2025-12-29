Міг стати героєм Білорусі: що відомо про хокеїста, який мало не вбив Лукашенка (відео)
Колишній спортсмен став знаменитим, врізавшись у диктатора
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зіграв у хокей. Під час матчу відомий білоруський хокеїст Ярослав Чуприс збив диктатора, який після цього не зумів самостійно піднятися з льоду.
Що потрібно знати
- 71-річний Лукашенко невдало зіграв у хокей
- Чуприс збив диктатора, граючи в його команді
- У мережі сміються з інциденту у Білорусі
Під час гри Чуприс врізався у Лукашенка, після чого той упав, передає "Телеграф". Момент завірусився у мережі, користувачі пропонують нагородити Ярослава.
Інцидент стався під час матчу Республіканської ліги Білорусі між "командою президента" та "збірною Брестської області" (5:5). Чуприс налетів на Лукашенка, який явно не очікував на напад з тилу. Диктатор звалився на лід, втративши ключку, а Ярослав одразу ж примчав на допомогу.
У мережі жартують, що Чуприс міг стати героєм Білорусі, проте "чуда не сталося". Також користувачі згадують легендарну зустріч президента Росії з килимом.
Хто такий Ярослав Чуприс
Чуприс – триразовий чемпіон Білорусі. У складі національної команди провів 98 матчів, учасник 5-ти чемпіонатів світу. Виступав за низку білоруських команд: "Юність-Мінськ", "Керамін" (Мінськ), "Динамо" (Мінськ), "Шахтар" (Солігорськ), також кілька сезонів провів у російському ХК "Салават Юлаєв". 3 роки пропрацював тренером у "Шахтарі" (Солігорськ), після чого очолив юнацьку збірну Білорусі U-17.
Нагадаємо, білоруський хокей перебуває під санкціями. Команди Білорусі та РФ були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.