Известный украинский футболист отпраздновал день рождения в компании дочери "криминального короля Украины"

В воскресенье, 4 января, нападающий "Жироны" и сборной Украины Владислав Ванат отпраздновал 24-летие. Сейчас футболист находится в Испании.

Девушка Ваната Милана Кухилава поздравила своего бойфренда с днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Пара прогулялась вместе по зимнему городу. К слову, Ванат сейчас находится в городе Пальма-де-Мальорка, где 4 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 "Мальорка" — "Жирона". Добавим, что Владислав попал в стартовый состав своей команды.

Владислав Ванат и Милана Кухилава/Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Справка: Милана Кухилава — дочь бывшего "криминального короля Украины" Антимоса. Вор в законе Антимос (Антимоз) Кухилава родился 4 октября 1956 года в Варче, Гульрипши. "Коронован" в 1975 году. 27 мая 2009 года был задержан в Киевской области и на следующий день депортирован в Грузию, откуда выехал в Турцию.

Гражданство Украины получил в 2005 году — по мнению правоохранителей, незаконно (предъявил поддельные документы). В декабре 2016 года легально вернулся в Украину, вернув паспорт через Верховный суд Украины. Умер 15 сентября 2022 года в Турции. Милана публиковала скорбящий пост о смерти отца в Instagram.

Об отношениях Ваната и Миланы стало известно в мае 2025 года. Девушка поддерживала "динамовца" в Одессе на матче 29-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Черноморца" (1:1). В сентябре 2025 года Владислав перешел в "Жирону".