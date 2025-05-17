Чемпионат Украины по футболу, 29-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В чемпионате Украины пройдут решающие матчи

В субботу, 17 мая, в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сезона 2024/25 стартует предпоследний, 29-й тур. Накануне "Динамо" упрочило лидерство и приблизилось к чемпионству.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют ЛНЗ и "Ворскла", которые борются за выживание.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Суббота, 17 мая

13:00. "Колос" – "Карпаты"

13:00. "Кривбасс" – "Оболонь"

13:00. "Заря" – "Полесье"

Воскресенье, 18 мая

15:30. "Александрия" – "Верес"

15:30. "Ингулец" – "Шахтер"

15:30. "Черноморец" – "Динамо"

15:30. ЛНЗ – "Ворскла"

15:30. "Левый Берег" – "Рух"

Накануне в сети начались споры из-за высокой, по мнению болельщиков, цены на игру 29-го тура Украинской премьер-лиги против "Динамо". Футбольный клуб "Черноморец" выступил с официальным заявлением перед игрой.