Чемпионат Украины по футболу, 29-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В чемпионате Украины пройдут решающие матчи
В субботу, 17 мая, в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сезона 2024/25 стартует предпоследний, 29-й тур. Накануне "Динамо" упрочило лидерство и приблизилось к чемпионству.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют ЛНЗ и "Ворскла", которые борются за выживание.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Суббота, 17 мая
13:00. "Колос" – "Карпаты"
13:00. "Кривбасс" – "Оболонь"
13:00. "Заря" – "Полесье"
Воскресенье, 18 мая
15:30. "Александрия" – "Верес"
15:30. "Ингулец" – "Шахтер"
15:30. "Черноморец" – "Динамо"
15:30. ЛНЗ – "Ворскла"
15:30. "Левый Берег" – "Рух"
Накануне в сети начались споры из-за высокой, по мнению болельщиков, цены на игру 29-го тура Украинской премьер-лиги против "Динамо". Футбольный клуб "Черноморец" выступил с официальным заявлением перед игрой.