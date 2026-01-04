Відомий український футболіст відсвяткував день народження у компанії доньки "кримінального короля України"

Дівчина поділилася знімками з коханим у Instagram

У неділю, 4 січня, нападник "Жирони" та збірної України Владислав Ванат відсвяткував 24-річчя. Наразі футболіст перебуває в Іспанії.

Дівчина Ваната Мілана Кухілава привітала свого бойфренда із днем народження. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Пара прогулялася разом по зимовому місту. До речі, Ванат зараз знаходиться у місті Пальма-де-Мальорка, де 4 грудня відбудеться матч 18-го туру Ла Ліги сезону 2025/26 "Мальорка" — "Жирона". Додамо, що Владислав потрапив до стартового складу своєї команди.

Владислав Ванат та Мілана Кухілава/Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Довідка: Мілана Кухілава — дочка колишнього "кримінального короля України" Антимоса. Злодій у законі Антимос (Антимоз) Кухілава народився 4 жовтня 1956 року у Варчі, Гульріпші. "Коронований" у 1975 році. 27 травня 2009 року був затриманий у Київській області й наступного дня був депортований до Грузії, звідки виїхав до Туреччини.

Громадянство України отримав у 2005 році – на думку правоохоронців, незаконне (подав підроблені документи). У грудні 2016 року легально повернувся до України, повернувши паспорт через Верховний суд України. Помер 15 вересня 2022 року у Туреччині. Мілана публікувала скорботну публікацію про смерть батька в Instagram.

Мілана Кухілава публікувала пост про смерть батька

Про відносини Ваната та Мілани стало відомо у травні 2025 року. Дівчина підтримувала "динамівця" в Одесі на матчі 29 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Чорноморця" (1:1). У вересні 2025 року Владислав перейшов до "Жирони".