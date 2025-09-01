Еще один футболист сборной Украины перешел в топ-лигу: детали трансфера (видео)

Испанская "Жирона" приобрела 100% прав на игрока

В понедельник, 1 сентября, испанская "Жирона" объявила о переходе нападающего "Динамо" Владислава Ваната. К слову, за представителя Ла Лиги играют украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Об этом сообщает пресс-служба "Жироны" на своем официальном сайте. По информации источника, 23-летний украинец подписал с испанским клубом контракт на 5 лет.

Ванат выделяется своей мобильностью, скоростью и умением выводить из равновесия в игре один на один. Он нападающий с хорошей игрой в защите, мощным ударом и голевым чутьем, а также высокой эффективностью пенальти. Он может действовать как в качестве единственного опорного звена в атаке, так и входить в состав атакующего трезубца, что дает ему тактическую универсальность и вписывается в стиль игры, предложенный Мичелом. ФК Жирона

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Жирона" заплатит "Динамо" за Ваната 20 млн долларов. Правда, данный платеж растянется на 2 года. Первый платеж составит около 4,5 млн долларов.

В текущем сезоне Ванат сыграл 7 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций.

Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК. В чемпионате Украины киевляне идут без потерь на первом месте.