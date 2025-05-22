Лучший бомбардир "Динамо" засветил свою новую девушку (фото)

Футболиста, вероятно, вдохновляет девушка по имени Милана

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат, похоже, публично показал всем свою новую девушку. Та поддерживала "динамовца" в Одессе на матче 29-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Черноморца" (1:1).

Соответствующие фото Ванат и Милана — избранница "игрока" разместили в сторис на своих страницах в Instagram. Пара разместила общее фото и снимок ног, сопроводив его эмодзи "сердечки", передает Tribuna.

Владислав Ванат и Милана

Милана активно ведет свою странице в Instagram, а также имеет свой собственный бренд одежды. Судя по фото, девушка активно занимается в тренажерном зале, а также любит путешествовать.

23-летний Ванат в сезоне 2024/25 стал лучшим бомбардиром "Динамо" в УПЛ, забив 17 голов. В общей сложности на счету форварда 21 гол и 8 ассистов в 44 матчах за киевлян.

Напомним, в матче с "Черноморцем" "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины. Накануне киевляне проиграли "Шахтеру" в битве за Кубок Украины. К слову, Бело-синие не побеждают Горняков на протяжении 4 лет. В апреле киевляне сыграли Классическое с дончанами на "Арене Львов", завершив игру вничью со счетом 2:2. В первом круге УПЛ "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).