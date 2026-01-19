Заполучил самую горячую украинскую спортсменку: известный атлет попрощался со спортом

Пловец довольно рано попрощался со спортом

В понедельник, 19 января, известный украинский пловец Михаил Романчук объявил о завершении спортивной карьеры. 29-летний уроженец Ровно женат на одной из самых горячих спортсменок Украины, Марине Бех-Романчук.

Что нужно знать

Романчук попрощался с плаванием

Михаил займется тренерской деятельностью и работой в Федерации плавания Украины

Спортсмен женат на легкоатлетке Марине Бех-Романчук

Соответствующее решение Михаил объявил во время пресс-конференции, передает Tribuna. Он добавил, что будет заниматься тренерской деятельностью, а также занимать пост вице-президента Федерации плавания Украины.

Михаил является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также многократным чемпионом и медалистом Евро и Евро на короткой воде. На юношеском уровне Романчук выиграл Универсиаду в Тайбэе в 2017 году, а также взял там два "серебра".

К сожалению, на Олимпиаде-2024 в Париже Романчук не сумел показать себя. Пловец из-за болезни не стал принимать участие в своей коронной дисциплине (1500 м вольным стилем), провалив перед этим квалификацию на 800-метровку вольным стилем.

Романчук женат на 30-летней легкоатлетке Марине Бех-Романчук. Прыгунья в длину (тройной прыжок) сейчас отбывает дисквалификацию за допинг и сосредоточена на личной жизни. Пара ожидает первенца.

Марина славится своей красотой. Девушка частенько публикует в соцсетях пикантные снимки.

Марина Бех-Романчук/Фото: instagram.com/marynabekh

