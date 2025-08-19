Известная украинская спортсменка получила длительную дисквалификацию за допинг

Украинка может больше не вернуться в профессиональный спорт

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на тройном прыжке, получила 4 года дисквалификации за употребление допинга. О положительной допинг-пробе спортсменки стало известно в мае 2025 года.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт". По информации источника, санкции против украинки применила Athletics Integrity Unit — независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.

30-летняя Марина получила максимальный срок дисквалификации. Бан продлится до мая 2029 года. Бех-Романчук могла получить меньшую дисквалификацию, однако отказалась признавать свою вину, при этом не сумев доказать свою невиновность. Причиной дисквалификации названо наличие/употребление запрещенного вещества (тестостерона). Кроме того, спортсменка отказалась от вскрытия пробы "Б".

Накануне спортсменка опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что не признает вины, однако у нее больше нет сил, чтобы вести борьбу за свое честное имя. Марина объявила о "паузе" в карьере.

Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт – это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы подвергнуть сомнению, и я горжусь этим. Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье. Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно оттого, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов — поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все. А пока я прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для себя и своей семьи. Благодарю вас за то, что остаетесь рядом и разделяете мои ценности. Марина Бех-Романчук

Справка: Бех-Романчук — серебряный призер чемпионатов мира по прыжкам в длину и в тройном прыжке, чемпионка Европы в тройном прыжке и вице-чемпионка Европы в прыжках в длину, несколько раз побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" (прыжки в длину).

Одно из последних интервью Марины Бех-Романчук

Напомним, в 2024 году травмы преследовали Бех-Романчук вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал. Во время перерыва в карьере Марина активно развивала свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят около 500 тысяч человек.