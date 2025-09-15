"1+1=3": горячая украинская спортсменка ждет ребенка (видео)
Известная украинка сообщила о беременности
Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на тройном прыжке, сообщила, что станет мамой. Накануне спортсменка угодила в допинговый скандал.
Соответствующий комментарий Бех-Романчук разместила на своей странице в Instagram. Добавим, что отцом ребенка является муж спортсменки, известный украинский пловец Михаил Романчук.
1+1=3.
Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали.
Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы за несколько дней узнаем о тебе.
Этот путь был трудным, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка.
Отметим, Марина не только успешная спортсменка, но и известная блогерша. Украинка частенько постит пикантные фото, которые собирают тысячи лайков.
- Справка: Марина Бех-Романчук — серебряный призер чемпионатов мира по прыжкам в длину и в тройном прыжке, чемпионка Европы в тройном прыжке и вице-чемпионка Европы в прыжках в длину, несколько раз побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" (прыжки в длину).
- Михаил Романчук — двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира на короткой воде 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Европы и Украины, победитель летней Универсиады 2017 года. Специализируется в плавании на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, также выступает в плавании на открытой воде.
Напомним, на Олимпиаде-2024 Бех-Романчук сенсационно не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос в Париже.