"1+1=3": горячая украинская спортсменка ждет ребенка (видео)

1+1=3.

Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали.

Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы за несколько дней узнаем о тебе.

Этот путь был трудным, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка.