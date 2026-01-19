Завоював серце гарячої української спортсменки: відомий атлет попрощався зі спортом

Плавець досить рано попрощався зі спортом

У понеділок, 19 січня, відомий український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення спортивної кар’єри. 29-річний уродженець Рівного одружений з однією з найгарячіших спортсменок України, Мариною Бех-Романчук.

Що потрібно знати

Романчук попрощався з плаванням

Михайло займеться тренерською діяльністю та роботою у Федерації плавання України

Спортсмен одружений з легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук

Відповідне рішення Михайло оголосив під час пресконференції, повідомляє Tribuna. Він додав, що займатиметься тренерською діяльністю, а також займатиме посаду віцепрезидента Федерації плавання України.

Михайло є срібним та бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 року, срібним та бронзовим призером чемпіонату світу, а також багаторазовим чемпіоном та медалістом Євро та Євро на короткій воді. На юнацькому рівні Романчук виграв Універсіаду в Тайбеї у 2017 році, а також взяв там два "срібла".

На жаль, на Олімпіаді-2024 у Парижі Романчук не зумів показати себе. Плавець через хворобу не став брати участь у своїй коронній дисципліні (1500 м вільним стилем), проваливши перед цим кваліфікацію на 800-метрівку вільним стилем.

Романчук одружений із 30-річною легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук. Стрибунка в довжину (потрійний стрибок) зараз відбуває дискваліфікацію за допінг і зосереджена на особистому житті. Пара чекає первістка.

Марина славиться своєю красою. Дівчина часто публікує у соцмережах пікантні знімки.

