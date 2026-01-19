Завоював серце гарячої української спортсменки: відомий атлет попрощався зі спортом
Плавець досить рано попрощався зі спортом
У понеділок, 19 січня, відомий український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення спортивної кар’єри. 29-річний уродженець Рівного одружений з однією з найгарячіших спортсменок України, Мариною Бех-Романчук.
Що потрібно знати
- Романчук попрощався з плаванням
- Михайло займеться тренерською діяльністю та роботою у Федерації плавання України
- Спортсмен одружений з легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук
Відповідне рішення Михайло оголосив під час пресконференції, повідомляє Tribuna. Він додав, що займатиметься тренерською діяльністю, а також займатиме посаду віцепрезидента Федерації плавання України.
Михайло є срібним та бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 року, срібним та бронзовим призером чемпіонату світу, а також багаторазовим чемпіоном та медалістом Євро та Євро на короткій воді. На юнацькому рівні Романчук виграв Універсіаду в Тайбеї у 2017 році, а також взяв там два "срібла".
На жаль, на Олімпіаді-2024 у Парижі Романчук не зумів показати себе. Плавець через хворобу не став брати участь у своїй коронній дисципліні (1500 м вільним стилем), проваливши перед цим кваліфікацію на 800-метрівку вільним стилем.
Романчук одружений із 30-річною легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук. Стрибунка в довжину (потрійний стрибок) зараз відбуває дискваліфікацію за допінг і зосереджена на особистому житті. Пара чекає первістка.
Марина славиться своєю красою. Дівчина часто публікує у соцмережах пікантні знімки.
Раніше спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував резонансне інтерв’ю Бех-Романчук, яка розповіла, як заборонені речовини потрапили в її організм. Він розкритикував лікаря, який призначив таке лікування спортсменці.