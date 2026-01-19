Жена вратаря "Динамо" выгуляла крошечное бикини на Мальдивах (фото)
Девушка отдыхает в теплых краях, пока муж вкалывает на тренировках
Надежда Нещерет, жена голкипера "Динамо" Киев Руслана Нещерета, отдыхает на Мальдивах. Глава семейства находится сейчас в Турции, где Бело-синие готовятся ко второй половине сезона.
Что нужно знать
- Надежда отдыхает на райском острове
- Футболист находится на тренировочном сборе "Динамо"
- Руслан — основной вратарь "Динамо" в сезоне 2025/26
Соответствующие снимки Надежда опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Нещерет позирует на пляже в крошечном бикини молочного цвета.
Отметим, Нещерет женился на своей давней возлюбленной Надежде в конце мая 2025 года. Свадьба состоялась в Мукачево сразу после того, как "Динамо" завоевало золотые медали в Украинской премьер-лиге (УПЛ).
В текущем сезоне 23-летнйи Нещерет сыграл 27 матчей на клубном уровне. Кипер пропустил 32 гола, а в восьми играх отстоял на ноль. Контракт Руслана с "Динамо" действует до 31 декабря 2027 года. Всю карьеру он провел в стане Бело-синих.
