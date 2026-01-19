Жена вратаря "Динамо" выгуляла крошечное бикини на Мальдивах (фото)

Девушка отдыхает в теплых краях, пока муж вкалывает на тренировках

Надежда Нещерет, жена голкипера "Динамо" Киев Руслана Нещерета, отдыхает на Мальдивах. Глава семейства находится сейчас в Турции, где Бело-синие готовятся ко второй половине сезона.

Что нужно знать

Надежда отдыхает на райском острове

Футболист находится на тренировочном сборе "Динамо"

Руслан — основной вратарь "Динамо" в сезоне 2025/26

Соответствующие снимки Надежда опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Нещерет позирует на пляже в крошечном бикини молочного цвета.

Надежда Нещерет/Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Надежда Нещерет/Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Надежда Нещерет/Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Отметим, Нещерет женился на своей давней возлюбленной Надежде в конце мая 2025 года. Свадьба состоялась в Мукачево сразу после того, как "Динамо" завоевало золотые медали в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Свадьба Руслана и Надежды Нещерет/Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

В текущем сезоне 23-летнйи Нещерет сыграл 27 матчей на клубном уровне. Кипер пропустил 32 гола, а в восьми играх отстоял на ноль. Контракт Руслана с "Динамо" действует до 31 декабря 2027 года. Всю карьеру он провел в стане Бело-синих.

