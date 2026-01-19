Дружина воротаря "Динамо" вигуляла крихітне бікіні на Мальдівах (фото)

Дівчина відпочиває в теплих краях, поки чоловік працює на тренуваннях

Надія Нещерет, дружина голкіпера "Динамо" Київ Руслана Нещерета, відпочиває на Мальдівах. Глава сімейства знаходиться зараз у Туреччині, де Біло-сині готуються до другої половини сезону.

Відповідні знімки Надія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Нещерет позує на пляжі у крихітному бікіні молочного кольору.

Зазначимо, Нещерет одружився зі своєю давньою коханою Надією наприкінці травня 2025 року. Весілля відбулося в Мукачеві одразу після того, як "Динамо" здобуло золоті медалі в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

Весілля Руслана та Надії Нещерет/Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

У поточному сезоні 23-річний Нещерет зіграв 27 матчів на клубному рівні. Кіпер пропустив 32 голи, а у восьми іграх відстояв на нуль. Контракт Руслана із "Динамо" діє до 31 грудня 2027 року. Всю кар’єру він провів у таборі Біло-Синіх.

