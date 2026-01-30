"Адски красива": жена футболиста сборной Украины устроила "пожар" в Instagram (фото)

Девушка предстала перед камерой в пикантном образе

Модель, журналистка и блогер Дарья Савина, жена центрального защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, опубликовала свою пикантную фотосессию. Девушка выступила в роли модели в Украине.

Что нужно знать

Савина снялась в новой фотосессии

Дарья успешно ведет блог в Instagram

Валерий сейчас находится на тренировочном сборе Горняков

Соответствущими фото Савина поделилась на своей странице в Instagram. Дарья предстала перед камерой в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Дарья Савина/Фото: instagram.com/savinadasha

В сети были в восторге от снимков Дарьи. Девушку засыпали смайликами "огонь", а один из пользователей назвал Савину "адски красивой".

Отметим, Дарья и Валерий поженились 21 июля 2021 года. Ранее Савина встречалась с "динамовцем" Владиславом Супрягой.

Валерий Бондарь с женой/ Фото: instagram.com/savinadasha

В текущем сезоне 26-летний Бондарь сыграл 30 поединков на клубном уровне, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Футболист помог "Шахтеру" выйти в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, а сборной Украины — пробиться в стыковой раунд отбора на чемпионат мира по футболу. К слову, в стане Сине-желтых может произойти пополнение. Ходят слухи о возможной натурализации бразильца "Шахтера".