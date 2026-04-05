Работать можно? В церкви дали интересный ответ о запретах в Вербное воскресенье

Самое важное — посетить храм и принять участие в Божественной литургии

Православные и греко-католики в это воскресенье (5 апреля 2026 года) отмечают Вербное воскресенье. За долгую историю праздника он успел обрасти мифами, в частности о том, чего нельзя делать во время него.

Представитель Украинской греко‑католической церкви митрофорный протоиерей Игорь Яцив в интервью "Телеграфу" рассказал о том, какую работу можно выполнять в Вербное воскресенье, а какую — нет. По его словам, в это воскресенье следует избегать тяжелого и ненужного труда. Под "тяжелым" понимаются физически изнуряющие работы, а под "ненужным" — дела, которые не являются обязательными именно сегодня.

"То есть, если мы работаем физически тяжело на работе, и это наша обязанность, то мы ее выполняем. Это не нарушение. Но если это просто домашние бытовые задачи, какие-то, то этого делать не нужно, не только в это воскресенье, а в любое воскресенье, потому что все же воскресенье есть днем отдыха", — объяснил Яцив.

Однако самое важное, отмечает представитель УГКЦ, посетить храм и принять участие в Божественной литургии.

"Конечно, есть случаи, когда мы должны работать. Но эти случаи мы, конечно, не принимаем во внимание, потому что это исключительные обстоятельства. Я говорю о нормальных обстоятельствах, в которых мы все же должны славить Бога в храме и избегать тяжелого ненужного труда", — добавил Яцив.

