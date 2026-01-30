"Пекельно красива": дружина футболіста збірної України влаштувала "пожежу" в Instagram (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дівчина постала перед камерою у пікантному образі
Модель, журналістка та блогер Дар’я Савіна, дружина центрального захисника "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, опублікувала свою пікантну фотосесію. Дівчина виступила у ролі моделі в Україні.
Що потрібно знати
- Савіна знялася у новій фотосесії
- Дар’я успішно веде блог в Instagram
- Валерій зараз перебуває на тренувальному зборі Гірників
Відповідними фото Савіна поділилася на своїй сторінці в Instagram. Дар'я постала перед камерою в чорній мінісукні, яка підкреслила її ідеальну фігуру.
У мережі були в захваті від знімків Дар'ї. Дівчину засипали смайликами "вогонь", а один із користувачів назвав Савіну "пекельно красивою".
Зазначимо, Дар'я та Валерій одружилися 21 липня 2021 року. Раніше Савіна зустрічалася з "динамівцем" Владиславом Супрягою.
У поточному сезоні 26-річний Бондар зіграв 30 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 2 голами та 1 асистом. Футболіст допоміг "Шахтарю" вийти у 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, а збірній України — пробитися у стиковий раунд відбору на чемпіонат світу з футболу. До речі, у таборі Синьо-жовтих може відбутися поповнення. Ходять чутки про можливу натуралізацію бразильця "Шахтаря".