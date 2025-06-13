На какую пенсию ожидать в 2025 году, если есть минимальный стаж и до 25 тысяч зарплаты
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Пенсия не достигнет и 5 тысяч
В Украине можно выйти на пенсию при условии достижения 60 лет и наличии нормы страхового стажа. Однако пенсию можно оформить и в 63 и 65 лет, тогда норма стажа уменьшается.
А сколько будет получать украинец, если имеет минимальную норму стажа в 15 лет в 2025 году при зарплате в 8, 15 и 25 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.
Если мужчина будет выходить на пенсию с 15 годами стажа, ему должно исполниться 65 лет, согласно данным Пенсионного фонда. При зарплате в 8 тысяч гривен, то есть минимальной в Украине в 2025 году, его пенсия составит 1315 гривен.
Когда его заработная плата будет составлять 15 тысяч гривен, сумма пенсии вырастет до 2465 гривен.
Тем временем 65-летний мужчина с 15 годами стажа и 25 тысячами гривен зарплатой будет ожидать пенсии в 4108 гривен.
Эти суммы актуальны только тогда, когда пенсии оформлялись на общих условиях и мужчина не относится к льготным категориям населения — ребенок войны, лицо, имеющее заслуги перед Родиной и т.д.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы оформить пенсию, даже если не работали.