Пенсия по инвалидности без стажа 2025: размер и условия

Пенсия по инвалидности без стажа 2025 гарантируется государством в ряде случаев

Украинцы с подтвержденной группой инвалидности имеют право на соответствующие пенсионные выплаты. Но бывают случаи, когда минимального стажа для такой пенсии нет.

"Телеграф" рассказывает о том, кто может рассчитывать на пенсию по инвалидности без стажа и каков её размер.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности без стажа

В некоторых случаях, даже когда у человека с инвалидностью нет необходимого стажа, ему также могут назначить пенсию. Это касается таких категорий граждан:

Люди, ставшие инвалидами во время срочной службы в армии;

Пострадавшие во время Революции Достоинства (с 21.11.2013 по 21.02.2014), которые обратились за медицинской помощью до 30.04.2014.

Пенсию по инвалидности в этих случаях назначают независимо от наличия стажа работы.

Размер пенсии по инвалидности без стажа

Согласно данным ПФУ, в 2025 году размер пенсии по инвалидности составляет:

1 группа — 100% от обычной пенсии по возрасту

2 группа — 90%

3 группа — 50%

Какой нужен стаж для полноценной пенсии

Согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", чтобы получить пенсию по инвалидности в полном размере, нужно иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, во время которого была установлена инвалидность:

1 группа — от 1 до 10 лет стажа

2 и 3 группы — от 1 до 14 лет

Если инвалидность наступает уже после пенсионного возраста, стаж должен быть не менее 15 лет.

Как оформить пенсию по инвалидности без стажа

Как пишет Главком, ссылаясь на данные Минсоцполитики, чтобы оформить пенсию по инвалидности без стажа необходимо подготовить ряд документов, которые нужно предоставить в Пенсионный фонд:

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности.

Документы, подтверждающие право на получение пенсии без трудового стажа (например, военный билет).

После рассмотрения документов Пенсионный фонд примет решение о назначении или отказе в назначении пенсии.

Дополнительные нюансы

Люди с инвалидностью могут также рассчитывать на надбавки к пенсионным выплатам, например, надбавку за возраст. Она составляет от 300 до 500 гривен. Право на эти деньги имеют те, у кого общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны. Как объясняют в сервисе Дія, возрастная надбавка начисляется независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы.

Надбавку начинают начислять автоматически после того, как пенсионер достиг 70-летнего возраста.

Вывод

Пенсия по инвалидности гарантируется государством даже без страхового стажа.

Рекомендация: проверять размер выплаты по ПФУ, следить за законодательными изменениями и пользоваться официальными калькуляторами.

