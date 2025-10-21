Средняя пенсия может вырасти до 10 тысяч при одном условии: что для этого нужно

В Украине более 4 млн получают пенсию ниже 5 тысяч грн

Вопрос пенсии и ее начисление один из самых распространенных в Украине. Ведь есть немало людей, получающих даже меньше 5 тысяч в месяц.

Что нужно знать:

Налогоплательщики обеспечивают определенную часть пенсии пенсионерам

Для пенсии в 10 тысяч недостаточно получать зарплату в 20-30 тысяч

Средняя выплата пенсионерам от государства составляет менее 7 тысяч грн

Как пишет OBOZ.UA, каждый, кто работает неофициально и не платит налоги и взносы в ПФУ, ворует у пенсионера. Ведь деньги на пенсии государство получает по уплате единого социального взноса. Его процент от зарплаты составляет 22%.

Однако не вся эта сумма уходит на пенсии, ведь есть фонды по потере трудоспособности и больничные. И если бы все 22% направлялись пенсионерам, этого не хватило бы на пенсию в 10 тысяч. Чтобы пожилые люди получали такие выплаты, средняя зарплата должна составлять 45 тысяч грн.

Пока же в Украине эта цифра не превышает даже 20 тысяч, а точнее – 19,8 грн. Это в 2,3 раза меньше, чем необходимо для средней пенсии хотя бы в 10 тыс. грн. Более того, по данным Пенсионного фонда, средняя выплата по Украине составляет 6,4 тысячи грн. При этом около 4,2 млн украинцев вообще получают до 5 тысяч грн.

Напомним, в Украине предусмотрена такая разновидность выплат как "13 пенсия". Ее выплачивают в редких случаях определенным гражданам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая пенсия будет при стаже 35 лет. Рассчитали размер и условия в 2025 году.